Иран вывел на орбиту спутник Chamran-1

Тегеран успешно запустил на орбиту новый исследовательский спутник Chamran-1 с помощью ракеты-носителя Qaem-100. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщило государственное телевидение Ирана.

Спутник весом 60 килограммов выведен на орбиту высотой в 550 километров. Старт был осуществлен со стартовой площадки Космического центра Шахруд, примерно в 350 километрах к востоку от Тегерана.

Твердотопливная ракета-носитель была разработана Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и, как сообщалось, уже использовалась в январе для другого успешного запуска.

CША и их союзники предупреждали, что та же технология, которая применяется для запуска спутников, может задействоваться и для баллистических ракет, в том числе способных нести ядерные боеголовки.

Новые санкции Запада против Ирана

Ранее, 10 сентября, стало известно, что Париж, Берлин и Лондон вводят новые санкции против Ирана в связи с передачей Тегераном баллистических ракет России. "Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и со стороны России, и представляет собой прямую угрозу европейской безопасности", - подчеркивалось в документе. "E3 в частном порядке и публично дал понять", что примет "новые и значительные меры против Ирана, если передача ракет состоится", говорилось далее в заявлении.

E3 - неформальный механизм сотрудничества Великобритании, Германии и Франции в области внешней политики и безопасности. "Теперь у нас есть подтверждение того, что Иран осуществил эти поставки", - заявили в E3.

"Мы незамедлительно предпримем шаги по аннулированию двусторонних соглашений с Ираном о воздушном сообщении", - указали в Париже, Берлине и Лондоне. "Кроме того, мы будем добиваться включения в перечень значимых юридических и физических лиц, причастных к иранской программе баллистических ракет и передаче баллистических ракет и другого оружия России", - добавили в МИДах трех стран. Они также будут работать над введением санкций против иранской госавиакомпании Iran Air.