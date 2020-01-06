 Иран в ходе маневров испытал баллистические ракеты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Иран в ходе маневров испытал баллистические ракеты

Иранское командование назвало испытание баллистических ракет сигналом "сионистскому режиму" в Израиле. Великобритания резко раскритиковала ракетные запуски в Иране.

Военные учения в Иране (фото из архива)

Военные учения в Иране (фото из архива)

Армия Ирана в завершение пятидневных маневров произвела несколько запусков баллистических ракет. Эти испытания являются предупреждением Израилю, заявил главнокомандующий иранской армией Мохаммед Багери в пятницу, 24 декабря. Он сказал, что его страна располагает сотнями ракет, "способными разрушить страну, которая решится напасть на Иран".

Глава Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами также выступил с угрозами в адрес Израиля, указав, что прошедшие в Иране маневры являются "самым серьезным предупреждением представителям сионистского режима". "Если они совершат малейшую ошибку, мы отрежем им руку", - пригрозил Салами.

Военные учения "Великий пророк" начались 20 декабря на территории трех провинций, имеющих выход к Персидскому заливу: Бушер, Хормозган и Хузестан.

Великобритания осудила запуск баллистических ракет

Правительство Великобритании резко осудило запуск баллистических ракет в ходе этих маневров. Баллистические ракеты являются угрозой для региональной и международной безопасности, их применение является вопиющим нарушением резолюции Совбеза ООН 2231, запрещающей Ирану любые действия, связанные с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерные боеголовки, говорится в заявлении британского МИДа. 

Военные учение в Ираке прошли на фоне продолжающихся в Вене переговоров о спасении международной атомной сделки по Ирану, заключенной в 2015 году. По словам дипломатов, переговоры сейчас идут исключительно трудно, администрация Соединенных Штатов уже готовится к их провалу.

США при администрации президента Дональда Трампа в 2018 году в одностороннем порядке вышли из атомной сделки, назвав ее абсолютно неприемлемой, и вновь ввели против Ирана широкие санкции. В ответ Иран стал поэтапно отказываться от соблюдения условий международной договоренности. Израиль категорические отвергает заключенную в 2015 году атомную сделку с Ираном.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:39

Иран атаковал военные базы в Ираке с американским контингентом (08.01.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Конфликт США и Ирана: что дальше? (06.01.2020)  

Иранская проблема: Германия, Франция и Великобритания поддержали США (24.09.2019)  

Реклама

Самые читаемые

Россия продолжает наращивать численность войск у границ Украины  

Восточная Европа против Западной: Евросоюз на грани раскола?  

"Путин не ответил на главный вопрос": СМИ Германии - о пресс-конференции  