Иран сообщил о происшествии на ядерном объекте в Натанзе

Проблема с электрической распределительной сетью привела к "инциденту" неуточненного властями характера на иранском ядерном объекте в Натанзе. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил англоязычный иранский телеканал Press TV ("Пресс-ТВ").

Накануне, 10 апреля, в Натанзе был введен в эксплуатацию новый цех по производству усовершенствованных центрифуг, а также началась закачка газа в центрифуги нового поколения.

Затронуто электроснабжение объекта

Представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что "инцидент не привел ни к жертвам, ни к (ядерному - Ред.) заражению". По словам чиновника, было затронуто электроснабжение объекта.

Камальванди также сообщил агентству Fars News Agency (Фарс), что начато расследование произошедшего.

В свою очередь представительница Международного агентства по атомной энергии в коротко отреагировала на ситуацию: "Мы - в курсе сообщений СМИ. У нас нет комментариев на данном этапе".

Ввод в строй новых центрифуг Новые центрифуги

Церемония ввода в эксплуатацию центрифуг 164 IR-6 и 30 IR-5 на подземном объекте в Натанзе (провинция Исфахан) с участием президента Ирана Хасана Роухани 10 апреля транслировалась в эфире государственного телевидения.

Во время церемонии Роухани подчеркнул, что иранская ядерная программа имеет "мирную" ориентацию и не направлена на достижение военных целей. Тем не менее, по мнению экспертов, введение в эксплуатацию усовершенствованных центрифуг является очередным нарушением иранской ядерной сделки со стороны Тегерана. Международное соглашение разрешает этой стране проводить ограниченное обогащение урана только с помощью центрифуг типа IR-1.

Инспекции МАГАТЭ ограничены

В феврале вступило в силу решение иранских властей, ограничивающее инспектирование ядерных объектов МАГАТЭ в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран предупредил, что при необходимости обогатит уран до показателя, существенно превышающего международные договоренности.

В апреле в Вене начались переговоры по возвращению к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий с участием США. Так, 2 апреля состоялась видеоконференция совместной комиссии по СВПД, а 6 и 9 апреля в Вене прошли встречи рабочих групп в очном формате. Американский лидер Джо Байден заявил о возможности возвращения Вашингтона к участию в соглашении, из которого страна вышла во время президентства Дональда Трампа. Переговоры в Вене продолжатся 12 апреля.

Смотрите также: