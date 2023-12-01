Иран отказался от участия в COP28 из-за Израиля

Второй день Конференции ООН по вопросам изменения климата в Дубае, пятница, 1 декабря, омрачился сразу двумя скандалами. Как передает иранское государственное информагентство Irna, иранская делегация покинула переговоры в знак протеста против участия Израиля в мероприятии. "Участие Израиля идет вразрез с целями и основными направлениями" конференции, заявил в этой связи министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан.

Ранее, по сообщению Irna, от участия в конференции по той же причине отказался президент Ирана Ибрагим Раизи. Израиль на консультацияях представляет президент страны Ицхак Герцог, который уже прибыл в Дубай.

Отказ лидеров Литвы, Латвии и Польши от фото с Лукашенко

Другой инцидент связан с отказом глав латвийского, литовского и польского государств позировать для группового фото участников конференции рядом с правителем Беларуси Александром Лукашенко.

"Лукашенко не является частью семьи, к которой мы хотим принадлежать", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа в этой связи. "Было бы лицемерием как ни в чем не бывало стоять бок о бок с лидером страны, которая стала плацдармом для российской агрессии против Украины, и обсуждать будущее мира и изменение климата, - продолжил он. - Белорусский режим вносит свой вклад в разрушение будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газапогибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Благодаря международным усилиям к 1 декабря удалось добиться освобождения нескольких десятков заложников.

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