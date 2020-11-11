Иран намерен резко повысить уровень обогащения урана

Иран намерен довести до 20% уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо, что значительно выше параметров, предусмотренных многосторонним соглашением по иранскому атому от 2015 года. Об этом сообщил в субботу, 2 января, представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Соответствующее заявление власти Ирана направили в МАГАТЭ 31 декабря. При этом они не сообщили, когда планируют приступить к реализации планов. Тегеран ссылается на принятый 2 ноября иранским парламентом закон, согласно которому в стране ежегодно должно производиться "не менее 120 килограммов урана, обогащенного до 20%".
Атомная сделка
Ядерные объекты в Иране
В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) -, которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие. США в мае 2018 года вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.
В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".
Джо Байден спасет ядерную сделку?
По данным МАГАТЭ на ноябрь 2020 года, обогащение урана в Иране достигло уровня, превышающего предусмотренный СВПД лимит в 3,67%, но в то же время менее 4,5%, что соответствует нормам организации. Однако запасы ядерного топлива в Исламской республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.
Подписавшие СВДП Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия еще надеются, что сделку удастся спасти после прихода к власти нового президента США Джо Байдена. В то же время глава Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит скептически оценивает перспективы СВДП. "Успешное возобновление ядерной сделки может стоить большего политического капитала, чем Джо Байден готов инвестировать в него", - сказал Смит в субботу в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.
Смотрите также:
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
США ввели новые санкции против Ирана
5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
США вышли из соглашения по Ирану
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран соблюдал условия сделки
До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Какие санкции вступили в силу
После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
ЕС сожалеет о новых санкциях США
Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Иран намерен продолжать торговлю нефтью
Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Угрозы Тегерана на фоне санкций США
Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.
-
Санкции США против Ирана - хроника противостояния
Введение санкций привело к протестам
Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.
Автор: Наталья Позднякова