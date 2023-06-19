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Иран и Узбекистан подписали ряд соглашений о сотрудничестве

Александра Иванова
40 мин. назад

В ходе визита президента Узбекистана Мирзиёева в Тегеран были подписаны договоры в сферах торговли, фармацевтики, сельского хозяйства и других областях.

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Президенты Узбекистана и Ирана - Шавкат Мирзиёев и Эбрахим Раиси - в Тегеране, 18 июня 2023 года
Президенты Узбекистана и Ирана - Шавкат Мирзиёев и Эбрахим Раиси - в ТегеранеФото: Pressedienst des Präsidenten Usbekistans

Иран и Узбекистан в воскресенье, 18 июня, заключили целый ряд договоров о сотрудничестве. Кроме прочего, речь идет о соглашениях в сферах торговли, транспорта, фармацевтического производства, страхования, технологий и сельского хозяйства.

Документы были подписаны в Тегеране высокопоставленными представителями обеих сторон в присутствии президентов Ирана и Узбекистана Эбрахима Раиси и Шавката Мирзиёева. Как отмечает узбекское онлайн-издание Gazeta.uz, особое внимание при этом было уделено "использованию кратчайших транспортно-логистических коридоров, соединяющих Центральную Азию с Ираном".

Кроме того, главы обоих государств обсудили борьбу с международным терроризмом, наркотрафиком, кибертеррорзмом и торговлей людьми и договорились продолжать диалог по вопросам "укрепления мира и стабильности в Афганистане", указывает издание.

Кроме принятых в рамках визита 15 документов на уровне правительств, ведомств и регионов, Мирзиёев и Раиси подписали совместное заявление об укреплении двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Визит Мирзиёева в Тегеран стал первой поездкой главы узбекского государства в Иран более чем за 20 лет. В сентябре 2022 года Раиси побывал в Самарканде, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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