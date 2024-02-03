Ирак осудил воздушные удары США по своей территории

Удары США являются нарушением суверенитета Ирака и могут привести страну и весь регион к тяжелым последствиям в сфере безопасности, заявил представитель иракской армии.

Ирак осудил американские воздушные удары по территории страны, нанесенные в ночь на 3 февраля. Эти удары "являются нарушением суверенитета страны", заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирака Яхья Расул в эфире национального телевидения. По его словам, действия США "подрывают усилия иракского правительства и создают угрозу, которая может привести Ирак и весь регион к тяжелым последствиям. Результаты будут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности в Ираке и регионе".

В свою очередь официальный представитель администрации США Джон Кирби заявил, что Вашингтон проинформировал правительство Ирака о планах Вашингтона нанести удары.

Удары по проиранским группировкам в Ираке и Сирии

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (Centcom) сообщило о нанесении воздушных ударов по целям в Сирии и Ираке, которые использовали подразделение "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним исламистские группировки. Были обстреляны 85 целей с помощью 125 высокоточных боеприпасов. Как сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате удара в Сирии погибло не менее 18 проиранских боевиков.

Это стало ответом США на атаку американской военной базы в Иордании 28 января, в результате которой погибло три и было ранено более 30 американских военных. С начала войны Израиля против ХАМАС в октябре 2023 года по военным объектам США на Ближнем востоке было нанесено более 160 ударов.

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