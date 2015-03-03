iPod - портативный музыкальный проигрыватель, который разработала и с 2001 года производит компания Apple.

iPod - портативный медиа-проигрыватель, который разработала и производит компания Apple. В качестве носителя данных в большинстве таких проигрывателей используется флэш-память, благодаря чему они имеют миниатюрный размер. Презентация первой модели iPod прошла 21 октября 2001 года. Эти проигрыватели, как и модели других производителей, можно подключить к компьютеру в качестве внешних накопителей по USB-интерфейсу. При этом загрузка музыки для прослушивания официально разрешена только с помощью программы iTunes, которую также предлагает компания Apple.