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iPod

iPod - портативный музыкальный проигрыватель, который разработала и с 2001 года производит компания Apple.

iPod - портативный медиа-проигрыватель, который разработала и производит компания Apple. В качестве носителя данных в большинстве таких проигрывателей используется флэш-память, благодаря чему они имеют миниатюрный размер. Презентация первой модели iPod прошла 21 октября 2001 года. Эти проигрыватели, как и модели других производителей, можно подключить к компьютеру в качестве внешних накопителей по USB-интерфейсу. При этом загрузка музыки для прослушивания официально разрешена только с помощью программы iTunes, которую также предлагает компания Apple.

27.02.2015 *** Drehorgel-Mann Miros spielt am 27.02.2015 in Berlin vor dem Brandenburger Tor.Bei frühlingshaftem Wetter zog es viele Menschen hinaus ins Freie. Foto: Paul Zinken/dpa

Шарманщик у Бранденбургских ворот 03.03.2015

В наши дни многие туристы носят свою музыку с собой, но с таким раритетом ни один iPod потягаться не сможет.
01_02_2012 Themenbild für Apps / Ipad Kann auch für Gewinnspiele genutzt werden, sofern dies ein Preis ist. Ansprechpartner: Mathias.Hädrich@dw-world.de

Приложение DW для iPhone, iPad и iPod Touch 23.12.2009

Приложение DW для iPhone, iPad и iPod Touch – это новости и аналитика из Германии о происходящем в ФРГ, России, Европе и мире в удобном мобильном формате.

Mazda в Европе станет iPod -совместимой 12.09.2006
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Берлинцы украшают мобильные телефоны хрусталем 03.06.2006

Если вам примелькался ваш мобильник, карманный компьютер или игровая приставка, вовсе необязательно покупать новую модель. Вы просто можете оклеить старую… драгоценностями.
A black and white model of Apple Computers Inc. new iPod Nano on display in front of a giant Apple poster during their announcement in San Francisco, Wednesday, Sept. 7, 2005. The Apple iPod Nano is 1/5 the size of the original iPod and weighs 1.5 ounces or 42 grams. (AP Photo/Paul Sakuma)

Что последует за плейером iPod? 09.01.2006

До презентаций на ежегодной выставке MacWorld компания Apple в строжайшей тайне хранит свои новые разработки. Какая новинка последует за плейером iPod? Этот вопрос интересует не только конкурентов.