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Интститут IW прогнозирует рецессию в Германии

Сергей Гуща
13 декабря 2023 г.

ВВП Германии второй год подряд сократится примерно на полпроцента, прогнозирует Институт немецкой экономики. Это связано с бюджетными спорами в стране и неустойчивой геополитической обстановкой в мире.

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Контейнеровоз в порту Гамбурга
Контейнеровоз в порту ГамбургаФото: Gregor Fischer/Getty Images

Немецкую экономику ожидает рецессия в 2024 году, предсказывает Институт немецкой экономики в Кёльне (IW). ВВП Германии в будущем году предположительно сократится на 0,5 процента, сообщил IW в среду, 13 декабря. В текущем году эксперты института также ожидают уменьшения немецкой экономики на 0,5 процента. Правительство ФРГ прогнозировало в 2024 году экономический рост в 1,3 процента, экспертный совет при нем ожидал 0,7 процента роста ВВП.

"Будущий год мог стать периодом восстановления экономики ФРГ", - говорится в сообщении института. Однако этому мешают неблагоприятные рамочные условия. Прежде всего, длящиеся уже несколько недель споры в правительственной коалиции о формировании государственного бюджета на 2024 год привели к тому, что многие компании решили отложить инвестиции, утверждают экономисты.

Кроме того, негативное влияние оказывает и неустойчивая геополитическая обстановка, вследствие чего мировая торговля в следующем году вырастет всего на один процент, прогнозируют эксперты IW. От этого страдает ориентированная на экспорт немецкая экономика. Это еще одна причина, по которой немецкие компании отказываются от инвестиций: уже второй год подряд они получают меньше заказов из-за рубежа.

IW: ФРГ единственная среди крупных стран с такими показателями

Плохо обстоят дела в строительной отрасли, показатели которой опустились ниже данных 2019 года. Причиной тому, по словам экспертов, служат высокие банковские проценты по кредитам и высокие издержки. Поскольку в будущем году не ожидается снижения процентных ставок, ситуация в строительном комплексе вряд ли изменится в лучшую сторону.

При этом в сфере обслуживания ожидается устойчивый рост. Поскольку инфляция в 2024 году, согласно прогнозам, не превысит 3 процента, у домохозяйств будет больше средств в распоряжении. Безработица будет на уровне 6 процентов трудоспособного населения.

"Германия является единственной среди крупных стран c такими плохими экономическими перспективами", - утверждает IW. Согласно прогнозу института, экономика в США вырастет на 1,25 процента, во Франции - на 0,75 процента, в Китае - на 4,5 процента.

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