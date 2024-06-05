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Интерпол отказался выдать ордер на арест польского экс-судьи

Ася Миллер
5 июня 2024 г.

В Польше сбежавшего в Беларусь бывшего судью Томаша Шмидта обвиняют в шпионаже.

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Томаш Шмидт на пресс-конференции в белорусском информагентстве БелТА
Томаш Шмидт на пресс-конференции в белорусском информагентстве БелТАФото: Maxim Guchek/BelTA/Handout/REUTERS

Интерпол отказался выдать запрошенный властями Польши международный ордер на арест сбежавшего в Беларусь экс-судьи воеводского административного суда Томаша Шмидта. Об этом во вторник, 4 июня, агентству PAP сообщила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции республики Катажина Новак. Причиной отказа, по ее словам, стала Статья 3 устава Интерпола, которая запрещает организации "осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера".

"Интерпол отказался выдать красное уведомление в отношении судьи Томаша Шмидта в связи с тем, что он не разрешает передавать по своим каналам данные по действиям против безопасности государства, которые определяются как политические преступления", - цитирует Новак PAP.

В Варшаве 55-летнему Шмидту предъявлено обвинение в шпионаже. Ордер на его арест был выдан Национальной прокуратурой Польши 16 мая.

Бегство польского судьи в Беларусь

В начале мая, тогда еще судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт, формально находившийся в отпуске, появился на пресс-конференции в белорусском государственном информационном агентстве БелТА, где заявил, что лично попросил Александра Лукашенко об "опеке и защите" из-за преследований и запугиваний со стороны властей Польши в связи с его недовольством политикой правительства страны.

Вскоре после этого Шмидта через суд лишили неприкосновенности и обвинили в сотрудничестве с иностранной разведкой, а также участии в "гибридной войне" против Польши в связи с его пропагандистскими заявлениями в белорусских и российских госСМИ.

Томаш Шмидт занимал пост судьи в Варшавском окружном административном суде с 2011 года, сферой его деятельности были разбирательства, связанные с вопросами безопасности. Он, в частности, занимался апелляциями государственных служащих, которым было отказано в доступе к секретной информации. Шмидт также возглавлял юридический отдел Национального совета судей Польши - органа, подотчетного национально-консервативному правительству партии "Право и справедливость" (PiS), который должен был осуществлять контроль над судьями. Бегство Шмидта стало неожиданностью для польских политиков и провалом для спецслужб страны, однако обрадовало Александра Лукашенко, который назвал поступок экс-судьи "ударом под дых властям Польши".

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