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IT-гиганты отчитались перед ЕС о борьбе c пропагандой из РФ

Ксения Польская Брюссель
26 сентября 2023 г.

Брюссель опубликовал отчеты Google, Meta, Microsoft и других интернет-компаний о борьбе с дезинформацией. Она остается риском, несмотря на проверку фактов, удаление каналов и понижение в поисковиках, говорят в ЕС.

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Смартфон с надписью "Фейк" на фоне флагов Украины и России
Фото: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance

Дезинформация из России влияет на выборы в странах Европейского Союза, в частности на парламентские выборы в Словакии, которые пройдут 30 сентября. Об этом заявила зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова на пресс-конференции во вторник, 26 сентября, в Брюсселе, представляя отчет интернет-концернов о борьбе с пропагандой и дезинформацией. Акцент в нем, по просьбе ЕС, был сделан на российской пропаганде и дезинформации, связанной с войной в Украине.

По словам Юровой, в Словакии сейчас "питательная почва для успеха российских прокремлевских провоенных нарративов". "Дезинформация может радикально изменить исход выборов. Однако сейчас словацкое общество лучше проинформированно о конкретных кампаниях, исходящих из России", - указала она. И подчеркнула, что линией раскола в обществе является подход к войне России с Украиной: "Кремль воюет бомбами в Украине и словами в остальном мире".

Соцсети удаляют аккаунты и продукты с дезинформацией

26 сентября интернет-платформы, такие как Google, Meta, Microsoft, TikTok, отчитались перед Еврокомиссией о мерах по сокращению распространения дезинформации. Они впервые раскрывают эту тему столь подробно - в среднем в каждом докладе более 200 страниц. В отчетах речь идет о последних шести месяцах, в течение которых IT-гиганты обязались перед Европейским Союзом бороться с дезинформацией.

Так, с января по апрель 2023 года YouTube удалил более 400 каналов и 10 блогов, вовлеченных в организованную кампанию, связанную с российским бюджетным "Институтом интернет-исследований". Google удалил почти с 300 интернет-порталов рекламу сайтов, связанных с российской госпропагандой, сообщила Вера Юрова.

Вера Юрова
Вера ЮроваФото: Lieven Creemers/EU

TikTok и Meta расширили усилия по проверке фактов на разных языках ЕС и сотрудничают с информационными агентствами, среди которых Reuters. Фактчекинг Meta охватывает 22 языка в ЕС, среди которых теперь чешский и словацкий. TikTok занимается проверкой фактов в контенте на русском, украинском, белорусском и 17 европейских языках. Он изучил 832 видео, связанных с войной России с Украиной, в результате удалив 211 из них. По данным соцсети, 30% пользователей отменяют решение поделиться публикацией, когда сталкиваются с надписью "непроверенный контент".

Поисковик Bing продвинул проверенную информацию и понизил неоднозначную по почти 800 000 запросам, связанным с войной, сообщила Microsoft.

Наибольшая доля дезинформации - в бывшем "Твиттере"

Как сообщила зампредседателя Еврокомиссии, самая высокая доля дезинформации - в соцсети Х (экс-Twitter), которая хоть и не подписала антидезинформационный кодекс ЕС, однако подпадает под закон о цифровых услугах (Digital Service Act), нацеленный на борьбу с дезинформацией и пресечение распространения нелегального контента в Сети. При этом исследование показало, что у распространителей дезинформации в сети X значительно больше подписчиков, чем у тех, распространяет провсеренные данные. Аккаунты дезинформаторов также более новые, чем у создателей качественного контента.

Антидезинформационный кодекс ЕС подписали 34 компании, среди которых Meta, Google, YouTube, TikTok и LinkedIn, а также рекламные агентства и НКО. Теперь Еврокомиссия добивается от них последовательного модерирования контента в соцсетях и проверки фактов, особенно в небольших странах Евросоюза.

"Я ожидаю, что подписавшие соглашение стороны скорректируют свои действия с учетом того, что против нас ведется война в информационном пространстве и что злоумышленники будут пытаться использовать особенности дизайна платформ для манипуляции", - отметила еврокомиссар. Она таже прогнозирует активизацию Кремля в преддверии выборов в Европейский парламент в 2024 году.

"Российское государство вступило в войну идей, чтобы загрязнить наше информационное пространство полуправдой и ложью для создания фальшивого образа, согласно которому демократия ничем не лучше автократии. Сегодня это оружие массового манипулирования с бюджетом на много миллионов евро, направленное как внутрь страны, против россиян, так и против европейцев и остального мира. И мы должны противостоять этому риску", - заявила Вера Юрова.

Кодекс по борьбе с дезинформацией, подписанный в июне 2022 года, - это первый юридический инструмент, с помощью которого действующие в ЕС участники рынка цифровой информации согласовали стандарты саморегулирования для недопущения дезинформации.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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