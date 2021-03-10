Интернет-гиганты в США выявляют все больше материалов с детской порнографией

Крупные американские интернет-компании, благодаря автоматическим алгоритмам поиска, выявляют все больше материалов с детской порнографией и свидетельствами насилия над несовершеннолетними. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на информацию корпораций Facebook Inc. и Google LLC., а также правоохранительных органов.

Так, в 2020 году Facebook Inc. выявила более 20 млн случаев распространения подобного контента, что почти на 4 млн больше, чем годом ранее. В свою очередь в Google LLC. заявляют об 1,5 млн установленных случаев в первом полугодии минувшего года и 2,9 млн - во втором.

Концерны передают все данные в Национальный центр спасения пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) в штате Вирджиния. Его специалисты сортируют материалы с учетом возможной национальности преступников и направляют сведения в соответствующие правоохранительные органы.

Новый закон о борьбе с сексуальным насилием в ФРГ

По данным Welt am Sonntag, в 2020 году Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) рассмотрело 55 тыс. отчетов NCMEC - то есть изучало порядка 150 подобных сообщений ежедневно.

Ранее, 25 марта, германский бундестаг принял новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми. Нововведения, представленные блоком консервативных партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии, предусматривали, что факты подобного насилия в ФРГ всегда должны квалифицироваться как преступления и наказываться лишением свободы на срок не менее одного года. Кроме того, были значительно ужесточены наказания за детскую порнографию.

Полиция и органы прокуратуры ФРГ получили более широкие полномочия в расследовании случаев сексуального насилия над детьми. Это позволит надзорным органам более пристально следить за телефонной связью и интернет-перепиской подозреваемых. В семейном судопроизводстве права детей также была расширены. Так, парламентарии законодательно зафиксировали обязательное предоставление им юридического сопровождения.

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