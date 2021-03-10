Интернет-гиганты в США выявляют все больше материалов с детской порнографией

Крупные американские интернет-компании, благодаря автоматическим алгоритмам поиска, выявляют все больше материалов с детской порнографией и свидетельствами насилия над несовершеннолетними. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на информацию корпораций Facebook Inc. и Google LLC., а также правоохранительных органов.
Так, в 2020 году Facebook Inc. выявила более 20 млн случаев распространения подобного контента, что почти на 4 млн больше, чем годом ранее. В свою очередь в Google LLC. заявляют об 1,5 млн установленных случаев в первом полугодии минувшего года и 2,9 млн - во втором.
Концерны передают все данные в Национальный центр спасения пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC) в штате Вирджиния. Его специалисты сортируют материалы с учетом возможной национальности преступников и направляют сведения в соответствующие правоохранительные органы.
Новый закон о борьбе с сексуальным насилием в ФРГ
По данным Welt am Sonntag, в 2020 году Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) рассмотрело 55 тыс. отчетов NCMEC - то есть изучало порядка 150 подобных сообщений ежедневно.
Ранее, 25 марта, германский бундестаг принял новый закон о борьбе с сексуальным насилием над детьми. Нововведения, представленные блоком консервативных партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии, предусматривали, что факты подобного насилия в ФРГ всегда должны квалифицироваться как преступления и наказываться лишением свободы на срок не менее одного года. Кроме того, были значительно ужесточены наказания за детскую порнографию.
Полиция и органы прокуратуры ФРГ получили более широкие полномочия в расследовании случаев сексуального насилия над детьми. Это позволит надзорным органам более пристально следить за телефонной связью и интернет-перепиской подозреваемых. В семейном судопроизводстве права детей также была расширены. Так, парламентарии законодательно зафиксировали обязательное предоставление им юридического сопровождения.
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Возрастные ограничения в Германии
Всему свой возраст
С шести лет в Германии предусмотрено обязательное школьное обучение. С 15 лет можно получать профобразование. А с какого возраста можно водить автомобиль или подрабатывать? Для некоторых видов деятельности в Германии, как и в других странах, есть возрастной ценз. В фотогалерее DW - основные ограничения по возрасту.
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Возрастные ограничения в Германии
Совершеннолетие и паспорт
Жители Германии достигают совершеннолетия в 18 лет. С 16 лет у каждого гражданина страны должно быть электронное удостоверение личности или заграничный паспорт. Но получить паспорт можно уже при рождении - до 12 лет оформляют детский заграничный паспорт без электронного чипа. До достижения 24-летия менять его придется каждые шесть лет, после этого - каждые 10 лет.
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Возрастные ограничения в Германии
За рулем автомобиля
Вождение легкового автомобиля доступно с 18 лет. И многие в Германии в этом возрасте получают права. Однако есть и возможность получить права на год раньше, правда, за руль можно будет садиться только в сопровождении взрослого. А вот стать водителем грузовика или автобуса можно с 21 года, а для некоторых видов транспорта минимальный возраст - 24 года.
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Возрастные ограничения в Германии
Велосипед, электросамокат, мотоцикл
Велосипедистам до 10 лет можно ехать по тротуару. Дети старше должны пользоваться велодорожкой или, там где ее нет, ехать по проезжей части. С 14 лет разрешается водить электросамокат - без экзамена на права. С 15 лет - мопед, с 16 - мотороллер, но только после посещения автошколы. А водителем любого двух- или трехколесного транспорта со скоростью более 45 км/ч можно стать лишь с 24 лет.
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Возрастные ограничения в Германии
Поход в кинотеатр
С шести лет немецким детям можно ходить в кино одним - на фильмы, соответствующие их возрасту. Сеанс должен закончиться к 20 часам. С 14 лет киновечер без взрослых возможен до 22 часов, а с 16 лет - до 24 часов. Кинотеатры обязаны соблюдать возрастные ограничения на фильмы и контролировать возраст детей, даже если их сопровождают взрослые. В случае нарушения грозит штраф до 50 тыс. евро.
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Возрастные ограничения в Германии
Дискотека и ночной клуб
Возрастной рейтинг касается не только фильмов, но и другой медийной продукции, например, книг и компьютерных игр. Есть и ограничения для других видов досуга. С 16 лет можно пойти на дискотетку без взрослых и оставаться там до полуночи. Вход в ночной клуб или бар в Германии разрешен только совершеннолетним. Граница 18+ действует для казино, игровых автоматов и лотереи.
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Возрастные ограничения в Германии
Когда алкоголь - не табу
Контролировать возраст обязаны и продавцы алкогольных напитков - будь то в кино, магазине или ресторане. Пить пиво, вино или шампанское в общественных местах немецким подросткам разрешается с 16 лет, а в сопровождении взрослого - с 14 лет. Спиртное, полученное путем дистилляции, например, шнапс, виски, джин, ром или коктейли с их содержанием, доступно с 18 лет.
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Возрастные ограничения в Германии
Курение в юном возрасте
До достижения 18-летия также нельзя покупать и потреблять изделия из табака. Это также касается электронных сигарет и кальянов. Вход в заведения для курильщиков несовершеннолетним в Германии воспрещен.
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Возрастные ограничения в Германии
Участие в выборах
С совершеннолетием граждане Германии получают право голоса и могут участвовать в парламентских выборах. Сейчас ведется дискуссия о том, чтобы снизить возрастной ценз до 16 лет, ведь на коммунальных выборах в некоторых федеральных землях это практикуется уже несколько лет. А вот выдвигать свою кандидатуру и быть избранным в органы власти немцы могут с 18 лет.
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Возрастные ограничения в Германии
Возраст для президента
Но это не означает, что сразу можно стать президентом ФРГ. Возрастной минимум для кандидата на эту высокопоставленную должность - 40 лет. Самый молодой президент в истории современной Германии - Кристиан Вульф. На момент избрания ему был 51 год. Франку-Вальтеру Штайнмайеру (на фото), нынешнему президенту ФРГ, избранному в 2017 году, - 64 года.
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Возрастные ограничения в Германии
Карманные расходы
До 17 лет на многое нужно согласие родителей. Но своими карманными деньгами дети могут распоряжаться сами. Если покупка оплачена наличными, а ее цена - в рамках привычной для карманных денег суммы. Компакт-диск за 15 евро не вызовет у продавца вопросов, а вот кроссовки за 100 евро - могут. Подсобрать денег и купить собаку без родителей тоже не получится: до 16 лет требуется их разрешение.
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Возрастные ограничения в Германии
Подработка
С 13 лет дети с согласия родителей могут выполнять легкую работу - например, разносить газеты. Но не более двух часов в день и только после школьных занятий. С 15 лет разрешается подработка во время каникул - не более четырех недель в году. Подросткам на профобучении при предприятии можно работать не более семи часов в день. Работа ночью, в выходные и праздники запрещена.
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Возрастные ограничения в Германии
Уголовная ответственность
Какое бы деяние малолетний преступник не совершил, уголовная ответственность предусмотрена лишь с 14 лет. До этого применяют воспитательные меры или могут заставить возместить ущерб. С 14 лет действует ювенальное уголовное право - с более мягкими наказаниями, чем для взрослых. Но в случае тяжкого преступления подросток может получить и тюремный срок. С 18 лет уже престают перед "взрослым" судом.
Автор: Татьяна Вайнман