Институт IfW ухудшил прогноз роста немецкой экономики на 2021 год

Институт мировой экономики в Киле (IfW) значительно ухудшил конъюнктурный прогноз для ФРГ на текущий год. По итогам 2021 года ВВП Германии возрастет на 2,6 процента, предполагают эксперты в опубликованном в четверг, 23 сентября, документе.

Вместе с тем экономический рост в следующем году окажется сильнее, чем прогнозировалось ранее, и достигнет 5,1 процента, уверены аналитики IfW. На 2023 год они ожидают роста ВВП в 2,3 процента. В предыдущем прогнозе IfW рассчитывал экономический рост в Германии в 2021 году на уровне 3,9 процента и в 2022-м - на уровне 4,8 процента.

По мнению экспертов кильского института, связанный с пандемией экономический кризис нанесет немецкой экономике ущерб в 320 миллиардов евро за период с 2020 по 2022 годы. "Перебои с поставками обойдутся промышленности в этом году, предположительно, в 40 миллиардов евро, большую часть из этой суммы удастся вернуть, когда поставки восстановятся", - указывается в заявлении. При этом на докризисный уровень немецкая экономика вернется лишь во втором квартале 2022 года, считает IfW. Еще в июне он прогнозировал возвращение ВВП Германии на уровень до пандемии в четвертом квартале текущего года.

Институт DIW также понизил прогноз на 2021 год и улучшил - на 2022-й

Неделю назад прогноз роста немецкой экономики на текущий год понизил Немецкий институт экономических исследований (DIW). Показатель ВВП Германии по итогам года может увеличиться лишь на 2,1 процента, заявил он 16 сентября. Еще в июне эксперты ожидали роста немецкой экономики в 2021 году на 3,2 процента. Прогноз на 2022 год DIW повысил с 4,3 до 4,9 процента. "Если в будущем году не будет перебоев с поставками, в промышленности будет наблюдаться прорыв", - предполагает институт. Если этот прогноз подтвердится, то к концу 2022 года экономика Германии вновь достигнет докризисного уровня.

В 2020 году из-за кризиса на фоне пандемии ВВП ФРГ снизился на 4,6 процента.

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