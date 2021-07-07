 Университет Джонса Хопкинса сообщил о 4 млн умерших от коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2021

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Мир

Университет Джонса Хопкинса сообщил о 4 млн умерших от коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, только за последние три месяца число жертв коронавируса увеличилось на миллион. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США.

Больные COVID-19 в Индии

Больные COVID-19 в Индии

С начала пандемии от коронавируса скончались во всем мире более 4 миллионов человек, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, обнародованных вечером в среду, 7 июля (по местному времени). Это означает, что только за последние почти три месяца количество смертельных исходов увеличилось на 1 миллион.

Во всем мире, по данным специалистов университета, зарегистрировано уже более 185 млн случаев заражения коронавирусом. Эксперты, однако, полагают, что реальное количество случаев заражения и смертей значительно выше.

Сайт Университета Джонса Холпкинса обновляется регулярно, на нем публикуются более высокие цифры, чем официальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В некоторых случаях данные университета корректируются в сторону понижения. По информации ВОЗ, от коронавируса во всем мире умерли 3,98 млн человек, зарегистрировано почти 184 млн случаев заражения.

США - лидер по летальным исходам в абсолютных числах

В абсолютных числах наибольшее количество смертей от коронавируса зафиксировано в США: в стране с населением 330 млн жителей с начала 2020 года умерли от COVID-19 около 605 тысяч человек. Второе место по летальным исходам занимает Бразилия (525 тысяч), а третье - Индия (почти 400 тысяч).

В Германии, по данным Университета Джона Хопкинса, от коронавируса умерли более 91 тыс. человек, в России - почти 138 тысяч. В России ситуация с коронавирусом в последнее время заметно обострилась: в стране вновь усиливаются коронавирусные ограничения, в некоторых отраслях вводится обязательная вакцинация.

В Германии незначительно вырос показатель заражаемости

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 970 случаев (днем ранее - 985). Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 733 519 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 31 пациент (днем ранее - 48), общее число летальных исходов возросло до 91 141. Выздоровели более 3,63 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 5,2 случая заражения (днем ранее - 5,1, а неделю назад - менее 5,0). Наивысшего значения показатель заражаемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

Новые случаи заражения коронавирусом за 14 дней на 1 млн жителей Германии, России, Беларуси, Украины, мира

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    Автор: Андрей Гурков


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