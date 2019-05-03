 Instagram девочки, погибшей в годы Холокоста | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.05.2019

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Культура и стиль жизни

Instagram девочки, погибшей в годы Холокоста

В Instagram появился профиль Евы Хейман. 13-летняя девочка танцует, играет, смеется. Скоро в ее жизни произойдут страшные события.

Мемориал на месте нацистского лагеря смерти Освенцим

Мемориал на месте нацистского лагеря смерти Освенцим

"Сегодня мне исполняется 13 лет! Иду есть мороженое с моей двоюродной сестрой!" У этого поста стоит простой хэштэг #thisis13. Девочка улыбается в камеру и предлагает подписаться на ее Instagram. Она говорит по-английски, кадры к титрам появляются на двух языках - английском и иврите. Вот она еще беззаботно наслаждается мороженым, празднует день рождения, целует дедушку и бабушку, с которыми живет. Семейная идиллия прерывается, когда на домах появляется флаг со свастикой, а по улицам маршируют нацисты. С этого начинается Instagram Евы Хейман, венгерской еврейки, которая мечтала стать фоторепортером. Ее жизнь оборвется в октябре 1944 года в лагере смерти Освенцим.

Дневник жертвы Холокоста

Ева начинает вести дневник 13 февраля 1944 года, когда ей исполняется 13 лет. История этой венгерской девочки напоминает судьбу другой жертвы Холокоста - Анны Франк (Anne Frank). Eva.stories - это дневник еврейской девочки, снятый на смартфон. Рука со смартфоном на фоне колючей проволоки и надпись: "Что если бы у девочки, жертвы Холокоста, был Instagram?". 70 коротких сторис, над которыми работала целая команда.

Это весьма провокационное сочетание. Ведь речь идет о платформе, которая носит развлекательный формат с персонализированным и весьма легкомысленным контентом; и о самой ужасной трагедии XX века, значение которой, как опасаются многие, уже пытаются приуменьшить праворадикальные партии в Европе. Кроме того, есть опасность, что память о Холокосте может исчезнуть, когда уйдет поколение, ставшее свидетелем тех трагических событий.

скриншот с Instagram eva.stories

Создатели проекта - 57-летний израильский бизнесмен Мати Кохави и его 27-летняя дочь Майя - уверены, что такая платформа - идеальный способ донести глубину трагедии до молодого поколения и передать им память о Холокосте. Как отмечает Кохаки, именно сейчас, в цифровую эпоху, так важно найти новые возможности и пути, чтобы сохраненить память о трагических событиях истории.

Ведь поколение, пережившее Холокост, уходит, а новое поколение уже привыкло потреблять информацию совсем по-другому. Низкая концентрация, погоня за сенсациями - все это изменило восприятие молодых людей. Цель проекта Eva.stories - использовать социальные сети, чтобы создать новый жанр для сохранения памяти о тех страшных событиях. Мати Кохави надеется, что этот формат позволит пользователям острее прочувствовать историю Евы.

Как отреагировала международная общественность

Над проектом работала команда из 400 человек - профессиональных актеров, операторов. Затраты превысили несколько миллионов долларов. Плакаты с рекламой появились в Израиле еще до старта. А видеоролик быстро разошелся по сетям. Основная аудитория - израильтяне в возрасте от 13 до 30 лет.

На момент сдачи этого материала на Instagram Евы Хейман подписались уже 1,3 миллиона пользователей. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил проект, посмотрев видео еще до запуска. Белый дом разместил информацию об этом проекте в своем Instagram, у которого более 4,5 миллиона подписчиков. Среди комментариев много восторженных откликов.

Ясмин Леви, главный редактор женского онлайн-издания Saloona, назвала этот проект "блестящим, инновационным и продуманным до мельчайших деталей". Она собирается следить за судьбой Евы со своей дочерью, которой сейчас 12 лет. Судьба Евы не оставила равнодушными и многих других пользователей соцсетей - как взрослых, так и детей.

Контекст

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12 октября в Одессе пройдет акция памяти жертв массовых убийств в октябре 1941 года. В акции впервые принимает участие Германия. DW поговорила с последним живым свидетелем событий. (12.10.2018)

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4 августа исполняется 70 лет со дня, когда гестаповцы обнаружили в укрытии в Амстердаме семью Анны Франк - еврейской девочки, автора одного из самых знаменитых в мире дневников. (04.08.2014)

Однако далеко не все восприняли этот проект так положительно. Критики обрушились на его авторов с упреками за использование так называемой селфи-культуры с хэштегами для рассказа об ужасах Холокоста, унесшего жизни более шести миллионов евреев.

Создание фиктивного Instagram девочки, ставшей жертвой Холокоста, не может быть оправдано, считает рассерженный преподаватель гражданского права Юваль Мендельсон. В ежедневной газете Haaretz он назвал Instagram Евы Хейман "дурным тоном".

Разные поколения - разные взгляды на этот проект. Пользователь социальной сети Facebook Сиван Мельник Яанив, внучка человека, пережившего Холокост, написала, что в то время как ее 12-летняя дочь с восхищением восприняла эту идею, ее отец не понял, как можно брать такую трагическую историю и излагать ее таким дешевым способом.

В комментарии для DW она сказала, что для ее 70-летних родителей такое сочетание - Холокоста и Instagram - просто непостижимо, в то время как для ее дочери, которая представляет уже цифровое поколение, это вполне естественно. Сама Мельник Яанив, которая уже не первый год занимается темой образования в эпоху цифровых технологий, считает дневник Евы Хейман "блестящим, новаторским и очень хорошо сделанным".

Мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме тоже ведет Instagram, прибегая к повествовательному жанру. Дать интервью о проекте Eva.stories в центре отказались, но прокомментировали эту идею так: "Мы располагаем только той информацией, которая появилась во время рекламной кампании. Мы верим в то, что использование социальных сетей для того, чтобы почтить память жертв Холокоста, является законным и эффективным способом. "Яд Вашем" использует огромное количество каналов социальных сетей, в том числе и Instagram. Посты содержат не только достоверный материал и исторически выверенные факты, мы также гарантируем, что их содержание отвечает интересам аудитории и с уважением относится к самой тематике".

Мельник Яанив уверена, что Eva.stories - шаг в правильном направлении.

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    В одном из административных помещений

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  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

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  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

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  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

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    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

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    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


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Страшные преступления нацистов: в бундестаге отметили опасность антисемитизма. DW Новости

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

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Eva.stories

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Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов  

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