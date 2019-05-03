Instagram девочки, погибшей в годы Холокоста

"Сегодня мне исполняется 13 лет! Иду есть мороженое с моей двоюродной сестрой!" У этого поста стоит простой хэштэг #thisis13. Девочка улыбается в камеру и предлагает подписаться на ее Instagram. Она говорит по-английски, кадры к титрам появляются на двух языках - английском и иврите. Вот она еще беззаботно наслаждается мороженым, празднует день рождения, целует дедушку и бабушку, с которыми живет. Семейная идиллия прерывается, когда на домах появляется флаг со свастикой, а по улицам маршируют нацисты. С этого начинается Instagram Евы Хейман, венгерской еврейки, которая мечтала стать фоторепортером. Ее жизнь оборвется в октябре 1944 года в лагере смерти Освенцим.

Дневник жертвы Холокоста

Ева начинает вести дневник 13 февраля 1944 года, когда ей исполняется 13 лет. История этой венгерской девочки напоминает судьбу другой жертвы Холокоста - Анны Франк (Anne Frank). Eva.stories - это дневник еврейской девочки, снятый на смартфон. Рука со смартфоном на фоне колючей проволоки и надпись: "Что если бы у девочки, жертвы Холокоста, был Instagram?". 70 коротких сторис, над которыми работала целая команда.

Это весьма провокационное сочетание. Ведь речь идет о платформе, которая носит развлекательный формат с персонализированным и весьма легкомысленным контентом; и о самой ужасной трагедии XX века, значение которой, как опасаются многие, уже пытаются приуменьшить праворадикальные партии в Европе. Кроме того, есть опасность, что память о Холокосте может исчезнуть, когда уйдет поколение, ставшее свидетелем тех трагических событий.

Создатели проекта - 57-летний израильский бизнесмен Мати Кохави и его 27-летняя дочь Майя - уверены, что такая платформа - идеальный способ донести глубину трагедии до молодого поколения и передать им память о Холокосте. Как отмечает Кохаки, именно сейчас, в цифровую эпоху, так важно найти новые возможности и пути, чтобы сохраненить память о трагических событиях истории.

Ведь поколение, пережившее Холокост, уходит, а новое поколение уже привыкло потреблять информацию совсем по-другому. Низкая концентрация, погоня за сенсациями - все это изменило восприятие молодых людей. Цель проекта Eva.stories - использовать социальные сети, чтобы создать новый жанр для сохранения памяти о тех страшных событиях. Мати Кохави надеется, что этот формат позволит пользователям острее прочувствовать историю Евы.

Как отреагировала международная общественность

Над проектом работала команда из 400 человек - профессиональных актеров, операторов. Затраты превысили несколько миллионов долларов. Плакаты с рекламой появились в Израиле еще до старта. А видеоролик быстро разошелся по сетям. Основная аудитория - израильтяне в возрасте от 13 до 30 лет.

На момент сдачи этого материала на Instagram Евы Хейман подписались уже 1,3 миллиона пользователей. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил проект, посмотрев видео еще до запуска. Белый дом разместил информацию об этом проекте в своем Instagram, у которого более 4,5 миллиона подписчиков. Среди комментариев много восторженных откликов.

Ясмин Леви, главный редактор женского онлайн-издания Saloona, назвала этот проект "блестящим, инновационным и продуманным до мельчайших деталей". Она собирается следить за судьбой Евы со своей дочерью, которой сейчас 12 лет. Судьба Евы не оставила равнодушными и многих других пользователей соцсетей - как взрослых, так и детей.

Однако далеко не все восприняли этот проект так положительно. Критики обрушились на его авторов с упреками за использование так называемой селфи-культуры с хэштегами для рассказа об ужасах Холокоста, унесшего жизни более шести миллионов евреев.

Создание фиктивного Instagram девочки, ставшей жертвой Холокоста, не может быть оправдано, считает рассерженный преподаватель гражданского права Юваль Мендельсон. В ежедневной газете Haaretz он назвал Instagram Евы Хейман "дурным тоном".

Разные поколения - разные взгляды на этот проект. Пользователь социальной сети Facebook Сиван Мельник Яанив, внучка человека, пережившего Холокост, написала, что в то время как ее 12-летняя дочь с восхищением восприняла эту идею, ее отец не понял, как можно брать такую трагическую историю и излагать ее таким дешевым способом.

В комментарии для DW она сказала, что для ее 70-летних родителей такое сочетание - Холокоста и Instagram - просто непостижимо, в то время как для ее дочери, которая представляет уже цифровое поколение, это вполне естественно. Сама Мельник Яанив, которая уже не первый год занимается темой образования в эпоху цифровых технологий, считает дневник Евы Хейман "блестящим, новаторским и очень хорошо сделанным".

Мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме тоже ведет Instagram, прибегая к повествовательному жанру. Дать интервью о проекте Eva.stories в центре отказались, но прокомментировали эту идею так: "Мы располагаем только той информацией, которая появилась во время рекламной кампании. Мы верим в то, что использование социальных сетей для того, чтобы почтить память жертв Холокоста, является законным и эффективным способом. "Яд Вашем" использует огромное количество каналов социальных сетей, в том числе и Instagram. Посты содержат не только достоверный материал и исторически выверенные факты, мы также гарантируем, что их содержание отвечает интересам аудитории и с уважением относится к самой тематике".

Мельник Яанив уверена, что Eva.stories - шаг в правильном направлении.

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