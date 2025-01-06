"Иноагентам" за 1,5 года назначили штрафы на 25 млн рублей

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, с начала 2023 года по середину 2024 года в РФ за "нарушение порядка деятельности "иноагента" было выписано штрафов на 25,8 млн рублей.

Российские суды за 1,5 года - с начала 2023 года по середину 2024 года - назначили лицам, которых власти РФ считают "иностранными агентами", 620 штрафов на общую сумму 25,8 млн рублей. Об этом сообщает в понедельник, 6 января, государственное агентство ТАСС со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде России.

"В 2023 году вынесено 368 решений о назначении штрафа по ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) на общую сумму 15 млн 172 тыс. рублей, в первом полугодии 2024 года по этой статье назначено 252 штрафа на общую сумму 10 млн 641 тыс. рублей", - говорится в публикации.

Указывается, что "из этих сумм за 1,5 года взыскано или добровольно уплачено 3,996 млн рублей". Ожидается, что данные по штрафам для "иноагентов" за весь 2024 год будут обобщены весной.

Согласно судебной статистике, на которую ссылается ТАСС, за вышеназванный период к ответственности за нарушение порядка деятельности "иноагента" в 471 случае привлекались физлица, в 70 случаях - юридические лица и в 67 случаях - должностные лица организаций. "В пяти случаях штрафы были назначены иностранным гражданам. В первом полугодии 2024 года из 252 лиц, которым были назначены штрафы, 57 штрафов было назначено женщинам", - отмечает агентство.

По данным издания "Радио Свобода", в реестре "иноагентов", который с декабря 2022 года ведет министерство юстиции России, сейчас 906 имен физических лиц и названий организаций.

Ограничение возможностей "иноагентов" получать пассивный доход в РФ

В конце декабря 2024 года в России вступил в силу закон, ограничивающий возможности "иноагентов" получать пассивный доход в стране.

Ранее, в ноябре 2024 года, Госдума приняла в первом чтении законопроект "о специальных рублевых счетах для иностранных агентов". Предполагалось, что на эти счета должны зачисляться все доходы от интеллектуальной деятельности у лиц со статусом "иноагента". Распоряжаться этими средствами можно лишь после отмены этого статуса.

О расширении действия законопроекта о спецсчетах для "иностранных агентов" стало известно 13 декабря. В документ решили внести положения, запрещающие "иноагентам" распоряжаться доходами от сдачи в аренду или продажи недвижимости и автомобилей, а также получать проценты по банковским вкладам и дивидендам.

Согласно новой версии закона, "иноагенты" или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны открыть спецсчет для зачисления на него доходов от продажи недвижимости и транспортных средств, а также доходов от сдачи их в аренду, процентов по вкладам и дивидендов, доходов от интеллектуальной и творческой деятельности. Воспользоваться данными средствами будет возможно только после отмены статуса "иностранного агента".