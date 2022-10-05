Инициатива у Украины, РФ ослаблена: западные эксперты о ВСУ

В последние дни Украина ежедневно отчитывается о новых успехах контрнаступления на востоке и юге страны. Святогорск, Ямполь и Лиман Донецкой области, Давыдов Брод Херсонской области - эти населенные пункты были освобождены уже после успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сентябре.

Западные эксперты, опрошенные DW, констатируют: инициатива в войне перешла на сторону Украины, Россия - ослаблена, а подкрепления следует ждать еще несколько месяцев. "Вторжение Владимира Путина в Украину провалилось. Пока рано объявлять победу, я здесь придерживаюсь более осторожного подхода, но доказательства бесспорны - инициатива на востоке и на юге на стороне Украины", - говорит Брэдли Боумен из аналитического центра "Фонд защиты демократий". Он отмечает, что Россия хоть и объявила об аннексии четырех украинских областей, но сама при этом контролирует лишь часть этих территорий.

Похожее мнение высказывает и Андраш Раш (András Rácz) из Немецкого общества внешней политики. "С каждым квадратным километром освобожденных Украиной территорий достоверность российских фарсовых референдумов и фейковой аннексии падает. То есть, каждый квадратный километр, который Украина освобождает, подчеркивает слабость российских позиций не только на поле боя, но и политически", - говорит эксперт.

Россия ослаблена на несколько месяцев

Причины успешного контрнаступления Украины - моральный дух украинцев, западное вооружение, а также очевидные провалы российского командования, считают военные эксперты. Объявленная Путиным мобилизация призвана усилить позиции России, но в ближайшие месяцы инициатива будет оставаться на стороне Украины. "Мы должны исходить из того, что материальное и численное подкрепление, на которое сейчас рассчитывает российская армия, прибудет всего через два-три месяца. Это значит, что до этого у России будут большие проблемы и украинцы попытаются этим воспользоваться", - считает военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter). Он ожидает, что российская сторона теперь усилит воздушные атаки, "поскольку номинальное преимущество в этом на их стороне - почти десять к одному".

И все же успехи украинского контрнаступления не стоит переоценивать, подчеркивают эксперты. Пока рано говорить о том, что ВСУ в скором времени смогут освободить все оккупированные Россией территории Украины. Йоахим Вебер (Joachim Weber) из Центра по вопросам безопасности Боннского университета обращает внимание на то, что Украине, прежде всего, не хватает наступательных вооружений, в частности, танков и боевых машин пехоты (БМП). Именно о поставках Киеву такой военной техники в последние недели активно дискутировали в Германии, впрочем, зеленого света от правительства в Берлине так и не дождались. "Кроме того, вероятно, им также не хватит общей ударной мощности, боеприпасов и прочего. Таким образом, им удастся оттеснить россиян немного назад, но затем фронт замрет на осенне-зимний период", - убежден эксперт.

Нельзя недооценивать мощь армии РФ

В то же время Вольфганг Рихтер обращает внимание на то, что российская армия остается достаточно мощной. Он также сомневается в том, что Украина вскоре отвоюет все захваченные Россией территории. "Это сейчас скорее мечта, иллюзия. Но я могу представить, что они (ВСУ. - Ред.) продвинутся еще дальше в Херсонской области, а также на северо-востоке", - говорит эксперт.

Эксперт по вопросам Восточной Европы Лиана Фикс (Liana Fix) убеждена, что "в долгосрочной перспективе это будет вопрос количества против качества": "Украинская армия имеет лучшее качество. Россия - чем дольше продолжается война и чем дольше продолжается мобилизация- может получить преимущество в количестве. Но опять же: эти российские солдаты плохо оснащены, они либо не подготовлены вообще, либо подготовлены недостаточно. Поэтому вполне вероятно, что украинское преимущество - качество - победит над российским количеством".

Эксперты соглашаются, что во многом ситуация на фронте в Украине будет зависеть от поддержки Запада - особенно с учетом новых угроз использования ядерного оружия со стороны России. "Нужно дать украинцам средства, чтобы защитить свои дома и дать отпор этому вторжению. При этом мы должны ясно дать понять, что мы не допустим нападения на саму Россию. Я, конечно, не имею здесь в виду эти четыре нелегально аннексированные украинские территории", - говорит Брэдли Боумен из аналитического центра "Фонд защиты демократий".

Небольшой, но все же шанс эксперты видят и в том, что в Кремле может появиться осознание невозможности победы в этой войне и необходимости проведения переговоров.

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