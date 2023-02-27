Инициатива по поиску детей и другие события 369-го дня войны

На 369-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 27 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Найти насильственно вывезенных детей

Еврокомиссия совместно с Польшей и ООН запускает инициативу по сбору доказательств депортации украинских детей и поиску насильственно вывезенных детей, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе. "Похищение украинских детей - это огромная социальная проблема, трагедия и преступление", - сказала, представляя инициативу, официальная представительница Еврокомиссии Дана Спинант. По ее словам, с начала вторжения тысячи детей были вывезены военными РФ с оккупированных территорий Украины для усыновления в России. Цель совместной инициативы - найти их, а также привлечь к ответственности виновных. В ближайшие дни Еврокомиссия расскажет об инициативе подробнее.

ЕС озвучил содержание десятого санкционного пакета

На брифинге в Брюсселе огласили содержание 10-го пакета санкций ЕС за войну РФ против Украины, который был принят в минувшие выходные. Стало известно, что ЕС запретит гражданам РФ занимать должности в органах правления предприятий критической инфраструктуры на территории Евросоюза, а также закроет доступ российским компаниям к газохранилищам в странах ЕС. Кроме того, вводятся новые правила отчетности о замороженных активах - теперь они распространяются не только на частные, но и на государственные активы РФ. Таким способом Брюссель намерен идентифицировать их местонахождение.

Вводится также обязанность отчитываться о попытках продажи активов в преддверии введения санкции в результате утечек информации. Ее нарушение может привести к уголовным последствиям, сказал высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в Брюсселе. От чартерных компаний будут требовать дополнительную информацию, чтобы предотвратить въезд в ЕС находящихся под санкциями россиян. Будет наложен запрет на транзит в третьи страны товаров двойного назначения из ЕС, чтобы не допустить их попадания в Россию и в итоге на поле боя в Украине, указывается далее.

Эмбарго наложено на российский битум и асфальт, а также на синтетический каучук. Для последнего работает переходный период в 16 месяцев, чтобы закупающие его страны могли постепенно перейти на закупки у других поставщиков. Среди пропагандистов под санкции попали RT и Sputnik на арабском языке, медиагруппа "Патриот" Евгения Пригожина, члены "Роскомнадзора", а также отдельные сотрудники СМИ, их имена пока не называются. Санкционный список пополнили члены Совфеда, 12 высокопоставленных чиновников Минобороны РФ, командиры ЧВК Вагнера, штурмовавшие Соледар, лица, причастные к депортации украинских детей и "власти" на оккупированных РФ территориях Украины.

В Киев приехала министр финансов США Джанет Йеллен

Министр финансов США прибыла в Киев, где провела переговоры с президент Украины Владимиром Зеленским. "США крепко поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. Спасибо за системные шаги по наращиванию санкционного давления против государства-агрессора. Необходимо дальнейшее ужесточение санкций, чтобы лишить Россию возможности финансировать войну", - написал по результатам встречи Зеленский в своем Telegram-канале. Президент Украины также обсудил с Йеллен сотрудничество Украины с МВФ и восстановление украинской инфраструктуры, разрушенной российскими оккупантами. Зеленский призвал, создать механизмы, которые позволят направить арестованные российские активы на восстановление Украины.

В свою очередь глава правительства Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США написал в Telegram-канале, что обсудил с Йеллен финансовую поддержку Украины, санкционное давление на Россию, страховку военных рисков и конфискацию замороженных активов.

Йеллен сообщила журналистам о выплате Украине первого транша в размере 1,25 млрд долларов из общего пакета помощи США в 9,9 млрд.

В Кремле и Будапеште прокомментировали "мирный план" Китая

В Кремле прокомментировалиплан мирного урегулирования в Украине, который несколько дней назад представил Китай. "Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Детали урегулирования при этом "должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов самых разных сторон", указал он и добавил, что это "очень длительный и напряженный процесс". При этом в Кремле, по словам Пескова, "не видят никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло". На вопрос о возвращении аннексированного Крыма Украине он указал, что в Москве не могут представить себе обстоятельства, в которых это было бы возможно.

В свою очередь о поддержке китайского мирного плана заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Венгерское правительство с серьезным беспокойством наблюдает, как Европа шаг за шагом скатывается к войне. Страны ЕС уже направляют танки, обсуждают передачу истребителей, и если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить в Украину войска", - заявил политик, выступая в парламенте страны. По словам Орбана, ни одна из сторон "не сможет победить, количество потерь будет только расти", поэтому Будапешт выступает за "мирное урегулирование".

Мобилизованные просят поддержки у Путина

Мобилизованные из Иркутской области в третий раз пожаловались, что их отправляют на штурм без подготовки. Они написали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявили об угрозах командования. "Когда у нас нет возможности выполнить приказ, поступают угрозы расправой. Пример: поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернетесь", - цитирует текст обращение издание "Люди Байкала", которое получило его от жен мобилизованных. По словам авторов обращения, эвакуационные группы самопровозглашенной "ДНР" не забирают с поле боя тяжелораненых и убитых из опасений "потерять технику", эвакуация раненых проводится лишь раз в сутки, а погибшие остаются там и числятся пропавшими без вести. Обращение написано от лица мобилизованных из 2-го батальона 1439-го полка. Как напоминает "Дождь", 25 февраля бойцы этого полка уже записывали ролик с жалобами в адрес командования, еще одно аналогичное видео они распространили в начале февраля.

Варшава усилит Украину танками

Варшава несколько дней назад уже передала Киеву четыре танка Leopard 2, а сегодня заявила о намерении еще более усилить ВСУбронетанковой техникой. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в комментарии агентсву РАР заявил, что Польша через несколько недель планирует передать Киеву еще 10 танков Leopard 2 и 60 танков Т-72 и PT-91 Twardy. Leopard 2 будут переданы после того, как в Польше завершится обучение работе с ними украинских танковых экипажей. Дворчик пояснил, что в ближайшее время в Украину поступят танки PT-91 Twardy, являющиеся модернизированным вариантом советского Т-72М1, и Т-72.

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