 Инфляция в Германии достигла максимального уровня за почти 30 лет | Новости из Германии о Германии | DW | 19.01.2022

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Германия

Инфляция в Германии достигла максимального уровня за почти 30 лет

В декабре рост цен в Германии составил 5,3 процента по сравнению с предыдущим годом - это наивысший показатель с 1992 года. Как ожидается, годовая инфляция в ФРГ в 2022 году составит 3,5 процента.

Кассовый аппарат с деньгами

В конце 2021 года в Германии резко возросли темпы инфляции - цены на товары и услуги выросли в декабре в среднем на 5,3 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что является самым высоким показателем с 1992 года, сообщило в среду, 19 января, Федеральное статистическое ведомство, подтвердив первоначальные оценки. В ноябре уровень инфляции составлял 5,2 процента.

Большинство экспертов полагают, что пик инфляции уже достигнут, передает агентство Reuters. Согласно прогнозам мюнхенского института экономических исследований Ifo, в ближайшие месяцы ее уровень будет превышать четыре процента и лишь к концу 2022 года постепенно приблизится к отметке в два процента. В целом за год, как ожидается, инфляция составит около 3,5 процента, что на 0,4 процентных пункта выше, чем в минувшем году. В последний раз более высокий показатель был зафиксирован в 1993 году - 4,5 процента.

Чисто статистического снижения инфляции можно ожидать уже в январе - цены уже не будут сравниваться с уровнем второй половины 2020 года, когда из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в Германии был временно понижен налог на добавленную стоимость - с 19 до 16 процентов. В результате в кризисном 2020 году годовая инфляция составила 0,5 процента.

Главной причиной высокой инфляции экономисты считают стремительный рост цен на энергоносители в ходе восстановления мировой экономики после кризиса, связанного с пандемией: они подорожали на 10,4 процента по сравнению с предыдущим годом, в то время как в 2020 году подешевели на 4,8 процента.

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    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

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    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

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    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

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    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

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    Автор: Евлалия Самедова


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