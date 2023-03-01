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Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Инфляция в ФРГ замерла на отметке 8,7 процента

Виталий Кропман
53 мин. назад

По предварительной оценке Федерального статистического ведомства, в феврале рост цен на энергоносители в годовом исчислении составил 19,1 процента, на продукты питания - 21,8, на услуги - 4,7 процента

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Потребительские цены в Германии в феврале выросли на 8,7 процента в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Об этом в среду, 1 января, сообщило Федеральное статистическое ведомство, сославшись на собственные предварительные оценки. Таким образом, инфляция в Германии затормозилась - в январе она уже достигала 8,7 процента, напоминает агентство AFP. В то же время экономисты, опрошенные информационным агентством Reuters, прогнозировали снижение инфляции до 8,5 процента.

Рост цен на энергоносители в годовом исчислении составил 19,1 процента. Статистики видят здесь "небольшое послабление". В январе рост цен на энергоносители в годовом исчислении составлял 23,1 процента. По предварительным расчетам, цены на продукты питания выросли на 21,8 процента. Здесь рост был несколько выше уровня предыдущих месяцев. Услуги стоили в среднем на 4,7 процента больше, чем в феврале 2022 года. С января по февраль цены в среднем выросли на 0,8 процента.

В ожидании снижения инфляции

Эксперты теперь ожидают, что поворот к лучшему произойдет не позднее следующего месяца. "Поскольку взрывной рост цен на энергоносители и продукты питания после начала войны в Украине в конце февраля 2022 года перестанет оцениваться в годовом исчислении, начиная с марта, уровень инфляции в целом должен заметно снизиться", - полагает Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding), главный экономист Berenberg Bank.

Опрос мюнхенского института Ifo также говорит о замедлении инфляции. Согласно его результатам, значительно меньше немецких компаний хотят повысить свои цены в ближайшие три месяца. Барометр ценовых ожиданий в экономике в целом упал до 29,1 пункта в феврале после 35,2 пункта в январе. Это пятое снижение подряд. "Компании уже переложили значительную часть возросших расходов на своих клиентов, и в то же время спрос ослабевает почти во всех секторах экономики", - сказал глава экономического отдела Ifo Тимо Волльмерсхойзер (Timo Wollmershäuser).

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Рост инфляции в Германии

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