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Инфляция в ФРГ замедляется, но остается высокой

Екатерина Венкина
15 мин. назад

Подъем цен Германии в июле по сравнению с июнем не очень велик: 0,3 процента. Но в целом изменение индекса потребительских цен составило плюс 6,2 процента по сравнению с показателями июля 2022 года.

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Акция в супермаркете Penny
Акция в супермаркете Penny (фото из архива)Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Рост инфляции в ФРГ замедляется, подъем цен в июле по сравнению с июнем не очень велик - 0,3 процента. В целом изменение индекса потребительских цен составило плюс 6,2 процента по сравнению с показателями того же месяца 2022 года. Об этом во вторник, 8 августа, сообщило Федеральное статистическое ведомство.

Увеличение стоимости энергоносителей и продовольствия

"Темпы инфляции несколько ослабли, но остаются на высоком уровне", - констатировала глава ведомства Рут Бранд (Ruth Brand). По ее словам, основным фактором по-прежнему является удорожание энергоносителей и продовольствия.

Цены на энергоносители в июле 2023 года были на 5,7% выше, чем в том же месяце прошлого года. Особенно яркой была динамика цен на электроэнергию. В июле 2023 года она стоила на 17,6% дороже, чем в июле 2022 года.

Кроме того, с июля 2022 года по июль 2023 года заметно подорожали твердое топливо и природный газ - на +12,8% и +8,5% соответственно.

В июле 2023 года цены на продукты питания выросли на 11% в годовом исчислении. Потребителям пришлось существенно больше платить за сахар, мармелад, мед и другие сладости (+18,9 процента). Заметно подорожали хлеб и изделия из круп (+16,6%), овощи (+15,7%), а также рыба, рыбопродукты и морепродукты (+14,1 процента). В то же время пищевые жиры и масла стоили на 12,9% меньше, чем годом ранее.

В июне 2023 года инфляция в Германии в годовом исчислении составляла 6,4%, в мае - 6,1 процента.

ЕЦБ в девятый раз повысил ключевую процентную ставку

Большинство экспертов ожидает, что в ближайшие месяцы снижение цен продолжится. Этому должна способствовать политика Европейского центробанка (ЕЦБ), который недавно в девятый раз подряд повысил ключевую учетную ставку - до самого высокого уровня с 2000 года в 4,25 %, - стремясь подтолкнуть инфляцию к целевому уровню в 2 процента.

Как 28 июня сообщило немецкое агентство маркетинговых исследований GfK, опасения из-за высокой инфляции и рецессия в экономике отрицательно сказываются на потребительских настроениях в Германии. По прогнозам агентства, соответствующий индекс в июле должен был упасть на 1 пункт до -25,4. Хотя в течение предыдущих восьми месяцев этот показатель рос

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