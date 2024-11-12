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Экономика и бизнесГермания

Инфляция в ФРГ в годовом сравнении составила 2 процента

Александра Иванова
12 ноября 2024 г.

На показатели инфляции в Германии в октябре 2024 года особенно повлиял рост цен на продукты питания и услуги.

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Полки супермаркета в Германии
Повышение цен на продукты питания повлияло на общий показатель инфляции в ГерманииФото: Jürgen Schott/CHORMORANGE/picture alliance

Инфляция в Германии в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2023 года составила 2,0 процента. Такие данные публикует Федеральное статистическое ведомство в Висбадене во вторник,12 ноября.

Для сравнения: в августе 2024 года годовой показатель инфляции в ФРГ равнялся 1,9%, а в сентябре - 1,6 процента. Отмечается, что на увеличение данного показателя в октябре 2024 года повлияли, в первую очередь, рост цен на продукты питания, а также подорожание на уровне выше среднего в сфере услуг.

В то же время развитие ситуации в области цен на электроэнергию способствовало сдерживанию общих показателей инфляции, хотя в октябре 2024 года это было выражено слабее, чем в предыдущие месяцы.

Потребительские цены в Германии по сравнению с сентябрем 2024 года выросли в октябре на 0,4 процента.

Подорожание продуктов питания в Германии

Цены на продукты питания в октябре 2024 года были в Германии на 2,3% выше уровня октября 2023 года. Для сравнения: подорожание продуктов питания в сентябре 2024 года в годовом сравнении находилось на уровне в 1,6%, в августе 2024 года - 1,5 процента. Особенно заметно это оказалось на примере пищевых жиров и масел. Здесь годовой показатель инфляции составил в октябре 21,3 процента. Конкретно сливочное масло подорожало на 39,7%, оливковое масло - на 28,1 процента.

Для сравнения: фрукты в Германии подорожали за год (по состоянию на октябрь 2024  года) на 4,2%; сахар, варенье, мед и прочие сладости - на 3,6%; овощи - на 3,2 процента.

Энергия в Германии за год подешевела

При этом энергоносители упали в цене на 5,5% по сравнению с показателями октября 2023 года. Однако эти октябрьские показатели отличаются от сентябрьских. Тогда сокращение цен в годовом сравнении составляло 7,6 процента.

Цены на горючее в октябре текущего года в ФРГ были ниже прошлогодних на 8,9%, цены на электроэнергию для домохозяйств сократились в годовом сравнении на 3,2%, а цены на газ упали за год на 0,8 процента.

Базовая инфляция в ФРГ

Между тем показатели инфляции без учета развития цен в энергетической сфере в октябре текущего года достигли 3,0 процентов. Базовая инфляция - то есть не учитывающая роста цен на энергию и продукты питания - составила в октябре 2024 года 2,9 процента.

Цены на услуги в целом по состоянию на октябрь 2024 года превысили показатели октября 2023 года в Германии на 4,0 процента. В сентябре 2024 года этот показатель по сравнению с уровнем год назад составил 3,8 процента.

Основными сферами услуг, которые затронуло повышение цен, являются страхование (плюс 15,2%), услуги социальных учреждений (плюс 7,9%), а также сфера ресторанного обслуживания ( плюс 6,8 процента).

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