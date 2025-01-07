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Экономика и бизнесЕвропа

Инфляция в еврозоне выросла до 2,4%

Екатерина Венкина
7 января 2025 г.

Годовая инфляция в еврозоне на декабрь 2024 года выросла до 2,4%, наиболее высокими темпами цены увеличивались в сфере услуг, а также - на продукты питания, неэнергетические промтовары и энергоносители.

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Франкфурт-на-Майне
Франкфурт-на-Майне (фото из архива)Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Потребительские цены в еврозоне в декабре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные европейского статистического ведомства Eurostat, обнародованные во вторник, 7 января. 

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с ноябрем, когда она составила 2,2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит портал Trading Economics, также предполагал повышение темпов роста потребительских цен в ноябре до 2,4%.

Самые высокие показатели зафиксированы в сфере услуг (4%). Кроме того, наиболее высокими темпами росли цены на продукты питания, алкоголь и табак (2,7%), неэнергетические промышленные товары (0,5%) и энергоносители (0,1%).

Без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак - базовая инфляция в декабре не изменилась в годовом выражении и составила 2,7%.

Потребительские цены в еврозоне в декабре повысились на 0,4% относительно предыдущего месяца.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за декабрь будут обнародованы 17 января.

Эксперт: ЕЦБ, скорее всего, продолжит медленно снижать процентные ставки

"Сохраняющаяся устойчивость инфляции в сфере услуг еврозоны означает, что Европейский центробанк (ЕЦБ), скорее всего, продолжит медленно снижать процентные ставки, даже если экономические перспективы останутся плохими", - процитировало Джека Аллена-Рейнольдса, заместителя главного экономиста по еврозоне Capital Economics, агентство AFP.

Уровень инфляции в ФРГ составил 2,6%

Накануне показатели за декабрь опубликовало Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Уровень инфляции в ФРГ составил 2,6%. По сравнению с ноябрем минувшего года потребительские цены выросли на 0,4%.

"Инфляция в январе, вероятно, будет такой же высокой из-за роста цен на углеводороды и страховые услуги", - предположил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer).

Главный экономист HQ Trust Михаэль Хайзе (Michael Heise) в свою очередь обратил внимание на повышение цен на железнодорожные билеты в Германии, на рост расходов на частное медицинское страхование и в сфере услуг. Хайзе предположил, что в январе инфляционный показатель будет держаться на уровне в 2,5%, передало агентство dpa.

 

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