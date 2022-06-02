 Индустрия Германии 2022: новые заводы и проекты (Фотогалерея) | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 03.06.2022

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Экономика

Индустрия Германии 2022: новые заводы и проекты (Фотогалерея)

Галерея DW - о том, какое промышленное производство развивают сейчас в ФРГ немецкие и иностранные фирмы в таких отраслях, как микроэлектроника, автопром, энергетика, фармацевтика.

  • Проект завода микрочипов корпорации Intel в немецком Магдебурге

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Intel выбирает бывшую ГДР

    Для ФРГ это пока крупнейший индустриальный проект 21-го века. Около 70 городов Европы боролись за инвестиции в размере 17 млрд евро. В марте 2022 американский гигант микроэлектроники Intel решил направить их в Магдебург в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Весной 2023 здесь начнется сооружение комплекса из двух заводов по производству чипов. До 2027 оно обеспечит работой 7 000 строителей.

  • Олаф Шольц и Илон Маск на открытии гигафабрики Tesla в Грюнхайде 22 марта 2022

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Tesla открыла гигафабрику под Берлином

    Крупнейшим индустриальным проектом последних лет стало сооружение в рекордно короткие для ФРГ сроки в два года гигафабрики американской корпорации Tesla. Ее глава Илон Маск запустил производство в марте 2022 в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца. Проектная мощность автозавода в Грюнхайде под Берлином в восточногерманской федеральной земле Бранденбург – 500 000 электромобилей в год.

  • Силуэт будущего электромобиля Volkswagen Trinity

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Новый завод специально для VW Trinity

    Пока Volkswagen представил лишь силуэт будущего электромобиля Trinity. В 2026 он должен стать новой флагманской моделью немецкого автостроителя. Для выпуска лимузина решено специально построить новое предприятие стоимостью 2 млрд евро, оснащенное цифровыми технологиями и климатически нейтральное. Весной 2023 его начнут сооружать вблизи головного завода VW в Вольфсбурге в земле Нижняя Саксония.

  • Торжественный старт сооружению в Штутгарте исследовательского и конструкторского центра Mercedes-Benz eCampus

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Аккумуляторные батареи для Mercedes

    Ключевым элементом электромобилей, на выпуск которых ускоренно переходит и Mercedes-Benz, являются аккумуляторные батареи. Немецкий концерн хочет обладать собственными технологиями их производства. Поэтому в мае 2022 был дан старт сооружению на территории головного завода в Штутгарте в земле Баден-Вюртемберг исследовательского и конструкторского центра eCampus. Первые опытные серии будут в 2023.

  • Завод Siemens в Крефельде, 5 мая 2022. Торжественная презентация первого водородного поезда Mireo Plus H

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Первый водородный поезд Siemens

    Завод Siemens в Крефельде в земле Северный Рейн-Вестфалия – один из крупнейших в мире производителей железнодорожного транспорта. Здесь, к примеру, выпускались раньше "Сапсаны" и "Ласточки" для России. В мае 2022 сборочный цех торжественно покинул первый предсерийный водородный поезд Mireo Plus H. Он заменит на неэлектрофицированных маршрутах составы с вредными для климата дизельными локомотивами.

  • Картинка будущего вагоноремонтного завода компании Deutsche Bahn в немецком Котбусе

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Ремонтный завод для Deutsche Bahn

    Железнодорожная компания Deutsche Bahn заменяет сейчас в ФРГ высокоскоростные поезда первых двух поколений на ICE 4 производства Siemens. Их техническим обслуживанием займется вагоноремонтный завод, строительство которого началось в Котбусе в земле Бранденбург в мае 2022. Первый цех (на картинке) войдет в строй в 2024, второй – в 2026. Индустриально слабо развитый регион получит 1200 рабочих мест.

  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц на празднике возведения под крышу новой фабрики лекарств компании Bayer в Леверкузене

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    "Умная фабрика" для лекарств Bayer

    Есть в Германии традиция отмечать Richtfest – праздник возведения здания под крышу, которую украшают венком. В мае 2022 канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал на такую церемонию на головной завод химико-фармацевтического концерна Bayer в Леверкузене в земле Северный Рейн - Вестфалия. Здесь достраивают "умную фабрику", где рецептуру лекарств будут совершенствовать с помощью искусственного интеллекта.

  • Немецкая компания Uniper строит в порту Вильгельмсхафена причал для плавучего СПГ-терминала

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Uniper строит терминал для СПГ и H2

    Для снижения зависимости от России ФРГ срочно нужны терминалы по приему сжиженного газа. В мае 2022 энергетическая компания Uniper начала строить в порту Вильгельмсхафена в земле Нижняя Саксония причал для временного плавучего СПГ-терминала и трубопровод к близлежащему газохранилищу. Работы ведутся с учетом того, что в перспективе здесь будет стационарная установка для импорта зеленого водорода.

  • Схема опытно-промышленной установки немецкой компании RWE по получению и использованию зеленого водорода

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    RWE тестирует зеленый водород

    Новейший водородный проект энергетической компании RWE - сооружение до середины 2023 в Лингене в земле Нижняя Саксония рядом с газовой электростанцией опытно-промышленной установки по получению с помощью ветровой энергии зеленого водорода методом электролиза воды. Цель: протестировать две технологии использования H2 – закачку в газораспределительную сеть или его примешивание к топливу для ТЭС.

  • Строительство нового логистического центра Amazon в немецком Кайзерслаутерне

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Amazon все строит и строит

    У крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon уже сейчас 18 логистических центров в Германии. Осенью 2022 к ним прибавится еще один: его сооружение в Кайзерслаутерне в земле Рейнланд-Пфальц подходит к концу. Здесь будет создано свыше 1000 рабочих мест. Всего же в ФРГ, где продолжается бум онлайн-торговли, на американскую корпорацию по бессрочным трудовым договорам работают около 28 000 человек.

    Автор: Андрей Гурков


  • Проект завода микрочипов корпорации Intel в немецком Магдебурге

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Intel выбирает бывшую ГДР

    Для ФРГ это пока крупнейший индустриальный проект 21-го века. Около 70 городов Европы боролись за инвестиции в размере 17 млрд евро. В марте 2022 американский гигант микроэлектроники Intel решил направить их в Магдебург в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. Весной 2023 здесь начнется сооружение комплекса из двух заводов по производству чипов. До 2027 оно обеспечит работой 7 000 строителей.

  • Олаф Шольц и Илон Маск на открытии гигафабрики Tesla в Грюнхайде 22 марта 2022

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Tesla открыла гигафабрику под Берлином

    Крупнейшим индустриальным проектом последних лет стало сооружение в рекордно короткие для ФРГ сроки в два года гигафабрики американской корпорации Tesla. Ее глава Илон Маск запустил производство в марте 2022 в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца. Проектная мощность автозавода в Грюнхайде под Берлином в восточногерманской федеральной земле Бранденбург – 500 000 электромобилей в год.

  • Силуэт будущего электромобиля Volkswagen Trinity

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Новый завод специально для VW Trinity

    Пока Volkswagen представил лишь силуэт будущего электромобиля Trinity. В 2026 он должен стать новой флагманской моделью немецкого автостроителя. Для выпуска лимузина решено специально построить новое предприятие стоимостью 2 млрд евро, оснащенное цифровыми технологиями и климатически нейтральное. Весной 2023 его начнут сооружать вблизи головного завода VW в Вольфсбурге в земле Нижняя Саксония.

  • Торжественный старт сооружению в Штутгарте исследовательского и конструкторского центра Mercedes-Benz eCampus

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Аккумуляторные батареи для Mercedes

    Ключевым элементом электромобилей, на выпуск которых ускоренно переходит и Mercedes-Benz, являются аккумуляторные батареи. Немецкий концерн хочет обладать собственными технологиями их производства. Поэтому в мае 2022 был дан старт сооружению на территории головного завода в Штутгарте в земле Баден-Вюртемберг исследовательского и конструкторского центра eCampus. Первые опытные серии будут в 2023.

  • Завод Siemens в Крефельде, 5 мая 2022. Торжественная презентация первого водородного поезда Mireo Plus H

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Первый водородный поезд Siemens

    Завод Siemens в Крефельде в земле Северный Рейн-Вестфалия – один из крупнейших в мире производителей железнодорожного транспорта. Здесь, к примеру, выпускались раньше "Сапсаны" и "Ласточки" для России. В мае 2022 сборочный цех торжественно покинул первый предсерийный водородный поезд Mireo Plus H. Он заменит на неэлектрофицированных маршрутах составы с вредными для климата дизельными локомотивами.

  • Картинка будущего вагоноремонтного завода компании Deutsche Bahn в немецком Котбусе

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Ремонтный завод для Deutsche Bahn

    Железнодорожная компания Deutsche Bahn заменяет сейчас в ФРГ высокоскоростные поезда первых двух поколений на ICE 4 производства Siemens. Их техническим обслуживанием займется вагоноремонтный завод, строительство которого началось в Котбусе в земле Бранденбург в мае 2022. Первый цех (на картинке) войдет в строй в 2024, второй – в 2026. Индустриально слабо развитый регион получит 1200 рабочих мест.

  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц на празднике возведения под крышу новой фабрики лекарств компании Bayer в Леверкузене

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    "Умная фабрика" для лекарств Bayer

    Есть в Германии традиция отмечать Richtfest – праздник возведения здания под крышу, которую украшают венком. В мае 2022 канцлер ФРГ Олаф Шольц приехал на такую церемонию на головной завод химико-фармацевтического концерна Bayer в Леверкузене в земле Северный Рейн - Вестфалия. Здесь достраивают "умную фабрику", где рецептуру лекарств будут совершенствовать с помощью искусственного интеллекта.

  • Немецкая компания Uniper строит в порту Вильгельмсхафена причал для плавучего СПГ-терминала

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Uniper строит терминал для СПГ и H2

    Для снижения зависимости от России ФРГ срочно нужны терминалы по приему сжиженного газа. В мае 2022 энергетическая компания Uniper начала строить в порту Вильгельмсхафена в земле Нижняя Саксония причал для временного плавучего СПГ-терминала и трубопровод к близлежащему газохранилищу. Работы ведутся с учетом того, что в перспективе здесь будет стационарная установка для импорта зеленого водорода.

  • Схема опытно-промышленной установки немецкой компании RWE по получению и использованию зеленого водорода

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    RWE тестирует зеленый водород

    Новейший водородный проект энергетической компании RWE - сооружение до середины 2023 в Лингене в земле Нижняя Саксония рядом с газовой электростанцией опытно-промышленной установки по получению с помощью ветровой энергии зеленого водорода методом электролиза воды. Цель: протестировать две технологии использования H2 – закачку в газораспределительную сеть или его примешивание к топливу для ТЭС.

  • Строительство нового логистического центра Amazon в немецком Кайзерслаутерне

    Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

    Amazon все строит и строит

    У крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon уже сейчас 18 логистических центров в Германии. Осенью 2022 к ним прибавится еще один: его сооружение в Кайзерслаутерне в земле Рейнланд-Пфальц подходит к концу. Здесь будет создано свыше 1000 рабочих мест. Всего же в ФРГ, где продолжается бум онлайн-торговли, на американскую корпорацию по бессрочным трудовым договорам работают около 28 000 человек.

    Автор: Андрей Гурков


Смотрите также:

  • Производство зеленого водорода в Южной Корее на острове Чеджу компанией G-Philos

    "Зеленый" водород: новая технология начинает завоевывать мир

    Южная Корея: ветер с моря, батареи из ФРГ

    "Зеленый" или климатически нейтральный H2 получают путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В Южной Корее, активно развивающей водородную экономику, пилотный проект на острове Чеджу реализует компания G-Philos. Серно-натриевые батареи, обеспечивающие промежуточное накопление электроэнергии от ветрогенераторов, с 2020 года поставляет немецкий концерн BASF.

  • Порт Роттердама

    "Зеленый" водород: новая технология начинает завоевывать мир

    Проект Holland Hydrogen I фирмы Shell

    В Роттердаме, крупнейшим порту Европы, британо-нидерландский концерн Shell планирует открыть в 2024 году завод по производству "зеленого" водорода размером в три футбольных поля. Снабжать проект Holland Hydrogen I электроэнергией будет строящийся морской ветропарк. Shell собирается использовать экологичный H2, в частности, для декарбонизации производства на своим нефтеперерабатывающем заводе.

  • Открытие установки по производству зеленого H2 на заводе Shell в Весселинге

    "Зеленый" водород: новая технология начинает завоевывать мир

    Нефтезавод взял курс на декарбонизацию

    Летом 2021 года Shell торжественно открыл в Германии на нефтеперерабатывающем заводе в Весселинге крупнейшую на тот момент в Европе установку по производству "зеленого" H2. Вторая очередь проекта REVHYNE предполагает использование в 10 раз более мощного электролизера. Начало строительства намечено на 2022 год. Одна из целей - производить экологичное топливо для грузовиков, а в будущем и самолетов.

  • Производство оборудования для электролизеров на заводе немецкой компании Thyssenkrupp

    "Зеленый" водород: новая технология начинает завоевывать мир

    Оборудование для электролизеров

    Оборудование для завода Holland Hydrogen I в Роттердаме Shell заказал в январе 2022 года немецкой компании Thyssenkrupp - одному из крупнейших в мире разработчиков и производителей техники для электролизеров. К этому моменту она уже реализовала в разных странах свыше 600 проектов и довела свой портфель заказов на технологии для получения "зеленого" водорода до 900 млн евро.

  • Подписание соглашения между Air Products и Thyssenkrupp о поставке оборудования для проекта Неом

    "Зеленый" водород: новая технология начинает завоевывать мир

    "Зеленый" аммиак из "города будущего"

    Одним из мировых центров производства "зеленого" H2 станет "город будущего" Неом в Саудовской Аравии. В 2026 году должен войти в строй крупный завод по выпуску аммиака из полученного путем электролиза водорода. Проект реализуют саудовская энергетическая компания ACWA Power и специалист по промышленным газам из США Air Products. Все оборудование они заказали в декабре 2021 года фирме Thyssenkrupp.

  • Водородный автобус Hyzon компании Fortescue Metals Group

    "Зеленый" водород: новая технология начинает завоевывать мир

    Новый бизнес поставщика железной руды

    В Австралии новый бизнес осваивает горнодобывающий концерн FMG. Его дочерняя фирма Fortescue Future Industries будет производить "зеленый" H2 не только для импортных водородных автобусов и грузовиков американской корпорации Hyzon, но и на экспорт. В 2024 году она начнет снабжать заводы немецкой химической компании Covestro в Азии, Северной Америке и Европе. Контракт подписан в январе 2022 года.

  • На заводе корпорации Plug Power

    "Зеленый" водород: новая технология начинает завоевывать мир

    Электролиз под солнцем Калифорнии

    В США специалист по водородным топливным системам для автотранспорта Plug Power объявил в сентябре 2021 года о плане построить в Калифорнии к 2024 году крупнейшую на западном побережье установку по производству жидкого "зеленого" H2. Энергией для электролиза ее будет снабжать солнечная электростанция. Аналогичные предприятия корпорации уже действуют в штатах Нью-Йорк, Теннесси и Джорджия.

  • Производство зеленого водорода на заводе австрийской сталелитейной компании Voestalpine в Линце

    "Зеленый" водород: новая технология начинает завоевывать мир

    Водород для сталеваров

    На головном заводе австрийской сталелитейной компании Voestalpine в Линце опытно-промышленная установка по производству "зеленого" водорода действует с ноября 2019 года. Задача пилотного проекта H2Future, получившего субсидии Евросоюза: всесторонне протестировать экологичный H2 в металлургических процессах и набраться опыта для широкомасштабного внедрения этой технологии в будущем.

    Автор: Андрей Гурков


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