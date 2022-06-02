Индустрия Германии 2022: новые заводы и проекты (Фотогалерея)

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Галерея DW - о том, какое промышленное производство развивают сейчас в ФРГ немецкие и иностранные фирмы в таких отраслях, как микроэлектроника, автопром, энергетика, фармацевтика.
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