Индустрия Германии 2022: новые заводы и проекты (Фотогалерея)

Экономика Германии 2022: новые индустриальные проекты

Amazon все строит и строит

У крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon уже сейчас 18 логистических центров в Германии. Осенью 2022 к ним прибавится еще один: его сооружение в Кайзерслаутерне в земле Рейнланд-Пфальц подходит к концу. Здесь будет создано свыше 1000 рабочих мест. Всего же в ФРГ, где продолжается бум онлайн-торговли, на американскую корпорацию по бессрочным трудовым договорам работают около 28 000 человек.

Автор: Андрей Гурков