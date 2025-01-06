Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена, сообщили в правительстве Бразилии.

Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в правительстве Бразилии, которая 1 января переняла председательство в объединении.

Страны-члены одобрили вступление Индонезии - четвертой по численности населения страны в мире - на основе консенсуса в рамках расширения, зеленый свет которому был изначально дан на саммите в Йоханнесбурге в 2023 году.

Заявка Индонезии была утверждена в 2023 году, но страна заявила, что завершит процесс присоединения после президентских выборов. Прабово Субианто вступил в должность главы государства в октябре 2024 года, напомнило агентство Reuters.

"Индонезия вместе с другими членами группы поддерживает реформы институтов глобального управления и вносит позитивный вклад в углубление сотрудничества (стран. - Ред.) Глобального Юга", - добавили в бразильском кабмине.

Председательство Бразилии в БРИКС

Бразилия в рамках своего председательства работает над "более инклюзивным и устойчивым управлением". Она сосредоточилась на пяти ключевых приоритетах: содействии торговле и инвестициям посредством развития эффективных платежных систем; регулировании искусственного интеллекта; борьбе с изменением климата и подготовке к 30-й Конференции ООН по вопросам изменения климата; взаимодействии в области общественного здравоохранения и институциональном развитии, включающем укрепление внутренних структур БРИКС.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС

БРИКС - неформальная группа государств, в которую изначально входили РФ, Бразилия, Индия и Китай. В 2010 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика.

В сентябре 2024 года стало известно, что член НАТО Турция подала заявку на вступление в БРИКС. К объединению также может присоединиться Вьетнам.

Группа БРИКС недавно расширила свой состав, включив Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопию и Иран.