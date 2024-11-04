Индонезия и Россия впервые проводят совместные маневры

Новый президент Индонезии заявил о желании усилить присутствие своей страны на мировой арене. На переговорах с Путиным он назвал Россию большим другом.

Индонезия и Россия в понедельник, 4 ноября, начали первые совместные военные учения. Индонезийские СМИ показали кадры захода российских кораблей в порт города Сурабайя. Маневры продлятся пять дней. Они будут проходить на базе индонезийских ВМС в Сурабайе и в Яванском море.

Россия, по сообщению ВМС Индонезии, прислала три корвета, танкер и буксир.

Индонезия намерена расширять связи с Россией

Новый президент Индонезии Прабово Сибианто, заступивший на пост в октябре, выразил намерение усилить присутствие своей страны на мировой арене. В июле он посетил Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда 73-летний бывший генерал назвал Россию большим другом и заявил о желании расширять отношения между двумя странами.

Индонезия проводит маневры и с другими странами, в том числе с 2006 года - с США в рамках ежегодных учений Super Garuda Shield. В нынешнем году в таких учениях участвовали 4,5 тысячи военнослужащих. Они продлились две недели.