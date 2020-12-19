 Индия ввела запрет на ряд одноразовых продуктов из пластика | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2022

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Мир

Индия ввела запрет на ряд одноразовых продуктов из пластика

Введенный во второй по численности населения стране мира запрет на использование соломинок, столовых приборов, упаковочной пленки и иных одноразовых изделий из пластика направлен на защиту окружающей среды.

Пластиковые соломинки в магазине в Индии

Пластиковые соломинки в магазине в Индии

В Индии с пятницы, 1 июля, начал действовать запрет на производство, использование и продажу 19 видов одноразовых изделий из пластика - в том, числе соломинок, стаканчиков, столовых приборов и упаковочной пленки. Данная мера правительства страны обоснована заботой об окружающей среде и является первым шагом в рамках более обширной программы.

Так запрет не затрагивает пока тысячи других видов продукции из пластика, например, упаковки для чипсов или бутылки. Однако правительство обязало производителей соблюдать определенные стандарты для их переработки. Кроме того, производителей и импортеров пластиковых пакетов попросили увеличить их толщину, чтобы стимулировать их многоразовое использование.

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Ранее производители товаров из пластика обратились к правительству Индии с просьбой отложить введение запрета с учетом инфляции и перспективы сокращения рабочих мест. Но министр окружающей среды, лесов и изменения климата Бхупендер Ядав заявил в ответ, что подготовка к введению этого ограничения велась уже год и "время вышло".

По актуальным данным портала Our World in Data, отражающим ситуацию за 2019 год, в Индии, занимающей второе место на планете по численности населения (около 1,4 млрд человек), за год оказались не переработанными или выброшенными на природу 13 млн тонн мусора из пластика.

В ЕС запрет на производство определенных одноразовых изделий из пластика действует с июля 2021 года. Россия готовится к аналогичному шагу с 2025 года.

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


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