Индия запустила космическую станцию для изучения Солнца

Автоматическая станция Aditya-L1 запущена с национального космодрома в Бенгальском заливе. Это первый индийский аппарат для исследования Солнца.

Индия осуществила успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1. Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту стартовала с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в субботу, 2 сентября.

"Аппарат вывел спутник точно на намеченную орбиту. Первая солнечная обсерватория Индии начала свой путь к точке L1 (на гало-орбиту в район точки Лагранжа) системы Солнце - Земля", - говорится в сообщении.

L1 находится на расстоянии около 1,5 млн км от Земли. Станция должна пробыть на околоземной орбите 16 дней, а после двигаться к L1 еще 110 дней. Если миссия окажется успешной, то станция получит непрерывное наблюдение за Солнцем, то есть без темноты.

Первая миссия Индии по исследованию Солнца

Aditya-L1 - первая индийская миссия по изучению Солнца. Ее основные цели - исследование хромосферы и короны Солнца, измерение магнитного поля и потока частиц. Всего на борту семь приборов - четыре для дистанционного зондирования и три для наблюдения на месте.

Это уже вторая космическая миссия Индии в нынешнем году. 14 июля к Луне была запущена станция "Чандраян-3" с луноходом "Прагьян" на борту. В начале августа ее вывели на орбиту Луны. 23 августа "Чандраян-3" выполнила первую в истории Индии мягкую посадку в районе малоизученного Южного полюса, где, как предполагают ученые, должны быть запасы водяного льда.

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