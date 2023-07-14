  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
НаукаИндия

Индия успешно запустила космический аппарат к Луне

Виталий Кропман
33 мин. назад

Беспилотный аппарат Chandrayaan-3, что в переводе с санскрита означает "лунный автомобиль", предназначен для исследования малоизученной южной стороны естественного спутника Земли.

https://p.dw.com/p/4TtYX
Ракета-носитель с аппаратом Chandrayaan-3 на пусковом столе
Ракета-носитель с аппаратом Chandrayaan-3Фото: picture alliance/AP

Индия в пятницу, 14 июля, провела успешный запуск беспилотного космического аппарата Chandrayaan-3 в сторону Луны. Кадры пуска из Космического центра имени Сатиша Дхавана в штате Андхра-Прадеш распространила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Chandrayaan-3, что в переводе с санскрита означает "лунный автомобиль", предназначен для исследования малоизученной южной стороны Луны. Но сначала ему необходимо осуществить успешную посадку на поверхность спутника Земли. Ранее такое удавалось только Китаю, Советскому Союзу и США. Ожидается, что Chandrayaan-3 попытается прилуниться 23 или 24 августа.

Предыдущая попытка привела к падению аппарата на Луну

Первая попытка была неудачной. В 2019 году посадочный модуль аппарата Chandrayaan-2 упал на поверхность спутника Земли. По информации ISRO, озвученной в парламенте страны, во время сближения с Луной возникли проблемы с тормозной системой. Ранее у Индии уже была другая миссия к Луне: первый лунный зонд Chandrayaan-1 был запущен в 2008 году и совершил орбитальный полет к Луне без посадки на нее.

Индийская космическая программа существует с 1960-х годов. Изначально основное внимание уделялось выводу в космос спутников. В настоящее время страна ставит перед собой более амбициозные цели. Совсем недавно, во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, было объявлено о расширении сотрудничества двух стран в космической сфере.

Смотрите также:

Индия запустила в космос сразу 104 спутника

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)

Также в программе: "война ленточек" в Испании. Опасная жизнь сатирика в Берлине. "Тюрьма для животных" в Нидерландах. Как супружеская пара борется с коррупцией и полицией в Боснии и Герцеговине.
Политика1 октября 2018 г.26:30 мин.
external

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС (02.06.2020)

Байконуру 65 лет. Немецкий астронавт Томас Райтер, в 1995 году стартовавший с космодрома в Казахстане на станцию "Мир", поделился воспоминаниями о миссии и объяснил значение Байконура для европейской космонавтики.
История2 июня 2020 г.03:43 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц: ФРГ на фоне войны будет тратить на оборону 2% ВВП

Политика56 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Украинское село Невир расположено в трех километрах от границы с Беларусью

Как живут украинские села на границе с Беларусью

Как живут украинские села на границе с Беларусью

Общество56 мин. назад
На улицах Бишкека

Вместо отчества - матчество. Что решил суд в Бишкеке?

Вместо отчества - матчество. Что решил суд в Бишкеке?

Политика4 ч. назад
Ольга Тихомирова

Раздрай в армии РФ. Тихановская о НАТО. DW Новости шоу

Раздрай в армии РФ. Тихановская о НАТО. DW Новости шоу

Политика20 ч. назад60:16 мин.
один из домов Херсоне

Работы на Чайковского. Как Херсон живет после наводнения

Работы на Чайковского. Как Херсон живет после наводнения

Катастрофы21 ч. назад
Карикатура DW: карикатурный президент Украины Владимир Зеленский стоит перед гигантской рукой, показывающей ему "стоп". На ладони руки большими буквами написано "NATO".

Украина и НАТО: вступление в альянс опять откладывается

Украина и НАТО: вступление в альянс опять откладывается

Политика22 ч. назад
Часовня св. Доната в Вальпорцхайме в долине реки Ар

Новая часовня в память о наводнении в долине реки Ар

Новая часовня в память о наводнении в долине реки Ар

Культура2 ч. назад
На главную страницу