Индия успешно запустила космический аппарат к Луне

Индия в пятницу, 14 июля, провела успешный запуск беспилотного космического аппарата Chandrayaan-3 в сторону Луны. Кадры пуска из Космического центра имени Сатиша Дхавана в штате Андхра-Прадеш распространила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Chandrayaan-3, что в переводе с санскрита означает "лунный автомобиль", предназначен для исследования малоизученной южной стороны Луны. Но сначала ему необходимо осуществить успешную посадку на поверхность спутника Земли. Ранее такое удавалось только Китаю, Советскому Союзу и США. Ожидается, что Chandrayaan-3 попытается прилуниться 23 или 24 августа.

Предыдущая попытка привела к падению аппарата на Луну

Первая попытка была неудачной. В 2019 году посадочный модуль аппарата Chandrayaan-2 упал на поверхность спутника Земли. По информации ISRO, озвученной в парламенте страны, во время сближения с Луной возникли проблемы с тормозной системой. Ранее у Индии уже была другая миссия к Луне: первый лунный зонд Chandrayaan-1 был запущен в 2008 году и совершил орбитальный полет к Луне без посадки на нее.

Индийская космическая программа существует с 1960-х годов. Изначально основное внимание уделялось выводу в космос спутников. В настоящее время страна ставит перед собой более амбициозные цели. Совсем недавно, во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, было объявлено о расширении сотрудничества двух стран в космической сфере.

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