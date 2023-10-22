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Индия успешно испытала ракету для новой космической миссии

Евгений Жуков
22 октября 2023 г.

Индия планирует осуществить пилотируемую космическую миссию "Гаганьян" в 2024-2025 годах. В рамках подготовке к ней успешно проведено первое испытание беспилотной ракеты.

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Запуск индийской ракеты в рамках подготовки космической мисии "Гаганьян"
Запуск индийской ракеты в рамках подготовки космической мисии "Гаганьян"Фото: ISRO/AFP

Индия осуществила первый из нескольких запланированных испытательных полетов в качестве подготовки к новой космической миссии. В ходе испытаний беспилотной ракеты, которые были успешно завершены в субботу, 21 октября, в космическом центре на острове Шрихарикота на юге страны, проверялась работа аварийной системы эвакуации астронавтов, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Это и последующие испытания входят в программу подготовки к запуску пилотируемой миссии "Гаганьян", которая запланирована на 2024-2025 годы. В ее ходе корабль с тремя астронавтами на борту должен будет подняться на высоту 400 километров от Земли и вернуться.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил целью страны к 2035 году вывести на орбиту космическую станцию, а в 2040-м - отправить астронавта на Луну. В конце августа индийский зонд "Чандраян-3" успешно прилунился на естественный спутник Земли, а в начале сентября с национального космодрома в Бенгальском заливе был запущен первый индийский аппарат для исследования Солнца - автоматическая станция Aditya-L1.

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