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Индия и США разрешили последние торговые разногласия

Павел Мыльников
9 сентября 2023 г.

Индия согласилась снизить пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из США. Соглашение достигнуто в преддверии саммита G20 в Нью-Дели.

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Флаги США и Индии в Вашингтоне
Фото: Daniel Slim/AFP/Getty Images

Индия и США прояснили последние вызывавшие разногласия вопросы во Всемирной торговой организации в преддверии саммита "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели. Достигнутое соглашение "открывает новую главу" в двусторонних отношениях, заявила торговый представитель США Кэтрин Тай в пятницу, 8 сентября.

Последний нерешенный предмет спора между двумя странами касался, в частности, ограничений Индии на импорт ряда сельскохозяйственных продуктов из США, введенных из-за опасений по поводу птичьего гриппа. Теперь же Нью-Дели согласился снизить тарифы на некоторые американские продукты, в том числе замороженную индейку и утку, а также свежую чернику и клюкву.

Этот шаг улучшит экономические перспективы американских производителей, заявили в Вашингтоне. Белый дом особо выделил "тесное и продолжительное сотрудничество" двух государств. В июне Индия и США уже разрешили 6 спорных вопросов. Нью-Дели тогда согласился снизить пошлины на нут и чечевицу из Соединенных Штатов.

Премьер Индии и президент США обсудили дальнейшее сотрудничество

В этот же день индийский премьер Нарендра Моди принял в своей резиденции президента США Джо Байдена. Встреча состоялась за закрытыми дверями. Стороны согласовали укрепление сотрудничества в области обороны, космонавтики и исследований, следует из совместного заявления.

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