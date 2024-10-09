Индия, а не КНР и РФ? Кто будет играть особую роль в БРИКС

Встреча глав государств БРИКС в Казани станет первым саммитом группы в расширенном составе. Большинство ее членов имеют устойчивые связи с Китаем. Но на одну из главных ролей претендует Индия.

В конце октября в России должен состояться саммит стран группы БРИКС. Под БРИКС ранее подразумевалось экономическое объединение, в которое входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, но в январе 2024 года группа расширилась. К ней присоединились такие страны, как Египет, Иран, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия. В расширенном составе лидеры стран-членов БРИКС встретятся на саммите в Казани. И, похоже, Индия будет играть уникальную роль в этом противоречивом объединении.

В нем, с одной стороны, Китай, Россия и Иран, которые занимают ярко выраженную антизападную позицию. С другой - новые члены, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, которые стремятся поддерживать хрупкий баланс между партнерством с Западом и сохранением прочных экономических связей с Китаем.

Китайская инициатива "Один пояс - один путь" охватывает все больше стран Фото: CFOTO/picture alliance

Большая часть стран-членов БРИКС, кроме Индии и Бразилии, являются частью китайской инициативы "Один пояс - один путь". Причем в последнее время Китай активно добивается расположения Бразилии, покупая около трети бразильского экспорта. Индия, тем временем, остается единственным членом БРИКС с растущими стратегическими связями с Западом.

Но при этом ее отношения с Китаем становятся все более напряженными. Соперничество между Индией и Китаем в основном обусловлено напряженностью вдоль так называемой Линии фактического контроля - демаркационной линии между этими двумя крупными азиатскими государствами, долгое время юридически непризнанной, но де-факто являющейся границей. Ее протяженность составляет 3488 км.

Как Индия может использовать БРИКС в своих интересах?

Индия близка к тому, чтобы стать третьей по величине экономикой мира после Китая и США. "ЮАР и Бразилия сегодня испытывают значительные трудности в экономике. Так что контуры первоначальной пятерки БРИКС изменились", - говорит Харш Пант, вице-президент индийского аналитического центра Observer Research Foundation. "Приход новых участников вносит еще больший хаос в деятельность БРИКС", - сказал Пант в интервью DW, добавив, что повестка дня группы смещается в сторону широких дискуссий, не приводящих к значимым результатам.

Для Индии, которая сейчас входит в стратегические альянсы с Западом для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, "проблема в том, что делать с такой платформой, как БРИКС, потому что противоречия вполне очевидны, и я не думаю, что их можно скрыть", сказал Пант.

Между тем Шрирам Чаулия, декан Школы международных отношений Глобального университета имени Джиндала, считает, что характер этого экономического блока меняется. "Если бы этого расширения не произошло, БРИКС был бы просто говорильней и не представлял бы особой ценности с точки зрения стратегических или экономических выгод для Индии. Но теперь, когда расширение произошло, возникла конкуренция, и Индия не хочет уступать это пространство Китаю", - сказал он DW.

На долю стран, входящих в расширенную группу БРИКС, приходится более 37 процентов мирового ВВП - более чем в два раза больше, чем у Евросоюза.

БРИКС превращается в клуб нищих?

Стремление Китая расширить первоначальную пятерку рассматривается ЕС и США как стремление к усилению глобального влияния. "Китай, безусловно, рассматривает БРИКС как противовес Западу, и расширением организации они пытались нанести ему удар. Но в этом раунде Китай не до конца достиг своей цели", - говорит Чаулия.

Си Цзиньпин и Нарендра Моди на саммите БРИКС в ЮАР Фото: Mike Hutchings/AFP/Getty Images

Совсем недавно Пекин поддержал заявку Пакистана на вступление в группу, которую также быстро поддержала Россия. Однако эксперты считают, что у заклятого врага Индии практически нет шансов быть принятым в БРИКС. "Страны с высокой задолженностью, которые раз за разом спасает МВФ, какой вклад они внесут в БРИКС? Так он может превратитьсяв клуб нищих, а не в клуб тех, кто может помочь другим", - сказал Чаулия. "Я думаю, что внутри БРИКС будет идти борьба, и Китаю будет нелегко руководить группой или доминировать в ней, но у него есть много козырей", - сказал он.

Китай - крупнейший в мире кредитор, причем половина его кредитных обязательств приходится на развивающиеся страны, согласно исследованию Стэнфордского университета. Между тем экономика Индии является самой быстрорастущей в мире. Кроме того, в стране самое большое количество молодого населения.

Интересы Индии в отношениях с Россией

На предстоящем саммите БРИКС в Казани, скорее всего, будет определен механизм включения новых членов группы, чего добивается Индия. Еще одним важным направлением для Индии является Россия. По мнению некоторых экспертов, Нью-Дели имеет глубокие связи с Москвой в сфере обороны и технологий и должен уравновесить влияние Пекина в БРИКС.

"Китай дал России поддержку против Запада, которую Индия не в состоянии дать, да и не хотела бы давать. Задача Индии состоит в том, чтобы поддерживать с Россией такие отношения, которые отвечали бы ее основным интересам, будь то оборона, Центральная Азия или энергетика", - говорит Пант.

При этом Рахул Чхабра, бывший секретарь по экономическим связям Министерства иностранных дел Индии, предположил, что Россия не во всем может быть союзником Китая. "У Москвы есть свои проблемы с Пекином, которые могут не проявляться каждый раз, но они есть", - сказал Чхабра.

Шанс Индии на лидерство в БРИКС

По словам Чхабры, БРИКС нельзя рассматривать в отрыве от других площадок и объединений, в которых участвует Индия. Новое расширение группы также дает Индии еще одну платформу для продвижения ее экономических интересов, полагает он.

В энергетическом секторе Индия зависит от России Фото: BIJU BORO/AFP

Чхабра подчеркнул, что БРИКС уникальна еще и тем, что в нее входят как крупные производители, так и потребители нефти. "С учетом Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, около 40 процентов торговли нефтью приходится на эту группу", - сказал он, добавив, что даже ОПЕК - это всего лишь группа производителей. "Если им удастся использовать платежи БРИКС и другие способы расчетов, это окажет огромное влияние", - сказал Чхабра, говоря о готовящейся дискуссии по дедолларизации в рамках группы. "Конечно, это выгодно Китаю, но это выгодно и Индии", - считает эксперт.

Кроме того, в настоящее время Индия сильно зависит от России и Ирана в плане обеспечения своих энергетических потребностей. Поэтому, подчеркнул эксперт, каждая международная площадка важна для многополярной Индии, заботящейся о своих интересах.