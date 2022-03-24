Индекс деловых настроений ФРГ рухнул до 14-месячного минимума

Настроения деловых кругов Германии резко ухудшились в марте на фоне повышения цен на энергоносители и неопределенности из-за войны в Украине, омрачающих краткосрочные перспективы развития крупнейшей экономики Европы. Показатель барометра деловых настроений, в феврале составлявший 98,5 пункта, в этом месяце упал до 90,8 пункта, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo в пятницу, 25 марта.

Это самое низкое значение индекса ifo с января 2021 года. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали показатель на уровне 94,2 пункта, респонденты The Wall Street Journal - на уровне 93,5 пункта.

"Настроения в немецкой экономике испортились, - констатировал глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). - Компании в Германии ожидают тяжелых времен". В то же время экономисты ifo исключают возможность рецессии в первом квартале, несмотря на неопределенность.

Подындекс ожиданий упал максимальными темпами с начала пандемии

Падение индекса деловых настроений ФРГ обусловлено рекордным ухудшением ожиданий руководителей германских предприятий на ближайшее время - соответствующий подындекс в марте рухнул на 13,3 пункта, до 85,1 пункта с 98,4 пункта месяцем ранее. Это самое резкое падение с начала пандемии коронавируса. Индикатор отношения к текущей ситуации снизился не так сильно - до 97 пунктов против 98,6 пункта в феврале.

Для определения индекса делового климата институт ifo ежемесячно опрашивает около 9000 компаний. Их просят оценить текущую ситуацию в бизнесе и высказать свои ожидания на ближайшие шесть месяцев.

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