Индекс DAX впервые преодолел отметку в 20 000 пунктов

Рекордная отметка зафиксирована на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевых ставок. За год немецкий биржевой индекс вырос на три тысячи пунктов.

Перспективы дальнейшего снижения ключевых процентных ставок впервые в истории вывели немецкий биржевой индекс DAX выше отметки в 20 000 пунктов. В рамках "предновогоднего ралли" индекс во вторник, 3 декабря, вырос на 0,35% и составил 20 003 пункта. За год DAX увеличился на 3 000 пунктов. В середине сентября он преодолел отметку в 19 000 пунктов, в марте - 18 000, а в декабре прошлого года - 17 000 пунктов.

Ожидания дальнейшего снижения ставок в США и еврозоне способствуют росту DAX уже несколько месяцев, отмечает агентство dpa. На фоне значительно снизившейся в последнее время инфляции инвесторы полагают, что центральные банки продолжат снижать ключевые ставки, с тем чтобы стимулировать стагнирующую экономику Германии.

Для акционерных инвесторов ожидания снижения ставок - хорошие новости. Акции становятся более привлекательными по сравнению с облигациями, кредиты дешевеют, что облегчает финансирование компаний и делает инвестиции более доступными.

Слабость конъюнктуры в Германии

Развитие ситуации на фондовых рынках контрастирует с неутешительной экономической ситуацией в Германии. В то же время инвесторы часто ориентируются не на текущую ситуацию, а на будущие прибыли, пишет dpa. Кроме того, большинство из 40 концернов, входящих в DAX, имеют международное присутствие, и Германия - лишь один из множества рынков.

На нынешний момент по итогам 2024 биржевого года ожидается рост DAX на уровне 19 процентов. Такой сильный годовой результат, по прогнозам, привлечет новых покупателей, поскольку инвесторы не хотят упустить "уходящий поезд". Растущие курсы в конце года - обычное явление. На фондовом рынке это явление называется "предновогодним ралли".

Благоприятные факторы

Поддержку рынку оказали стабильные экономические данные из Китая. Трейдеры также отмечают текущий бюджетный и правительственный кризис во Франции, что может побудить инвесторов перевести свои активы в Германию.

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в начале ноября также подняло настроение на финансовых рынках, особенно в США. Трамп пообещал снижение налогов и регулирования, а также высокие тарифы на импорт, что должно положительно сказаться на экономике США и международных компаниях, в том числе немецких, работающих в США, резюмирует dpa.