Инцидент с дроном США и другие события 384-го дня войны

Российский СУ-27 повредил американский беспилотник над Черным морем, после чего его пришлось затопить, сообщило командование ВС США в Европе. Минобороны РФ заявило, что дрон упал сам.

На 384-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 14 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Над Черным морем произошло столкновение российского Су-27 с дроном США

Соединенные Штаты сообщили о крушении в Черном море своего разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper после столкновения с российским истребителем. Как говорится в заявлении командования военно-воздушными силами США в Европе, два российских Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный" перехват американского аппарата, который, как утверждается, выполнял задание в международном пространстве. Один из российских истребителей утром 14 марта задел винт MQ-9, в результате чего он стал неуправляемым, поэтому американцам пришлось затопить беспилотник в международных водах.

В свою очередь министерство обороны России утверждает, что беспилотник США "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью". "Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорится в заявлении министерства.

При обстреле Краматорска один человек погиб, семеро ранены

Утром 14 марта российские войска обстреляли центр Краматорска. В результате атаки один человек погиб, сообщила прокуратура Украины. По ее данным, одна из ракет попала в трехэтажный жилой дом, в подъезде которого обрушились перекрытия и стены. Из-под завалов достали четырех пострадавших, один из которых умер в больнице. Позднее Донецкая областная военная администрация (ОВА) уточнила, что число раненых выросло до семи человек. Всего в центре города из-за российского обстрела были повреждены шесть многоэтажных зданий, рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Минувшей ночью войска РФ также нанесли ракетный удар по Авдеевке в Донецкой области. Три ракеты попали в промышленные предприятия, одна ударила по жилому кварталу, сообщил Кириленко. По его словам, утром произошел еще один авиаракетный удар - по поселку Ласточкиному. В течение дня под обстрел попало Курахово, где были повреждены парк и дом. За сутки 13 марта в результате российских обстрелов погибли трое жителей Донецкой области, ранения получили 14 человек, написал Кириленко.

Губернатор Белгородской области сообщил о сбитом беспилотнике

В Белгородском районе система ПВО утром 14 марта сбила беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор граничащей с Украиной Белгородской области Вячеслав Гладков. "Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения - осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения. Все оперативные службы выехали на место", - написал Гладков. Накануне, по его словам, над Белгородом и прилегающими городами системой ПВО были сбиты четыре ракеты. Из-за падения обломков одной из них пострадала женщина, ее госпитализировали с сотрясением головного мозга.

В оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль

В центре города Мелитополь, оккупированного российскими войсками, днем 14 марта произошел взрыв автомобиля, в котором предположительно находился один из чиновников-коллаборантов, сообщил Telegram-канал РИА Мелитополь и законный мэр Мелитополя Иван Федоров. По сведениям Службы безопасности Украины, в результате взрыва погиб известный в городе бизнесмен Иван Ткач, назначенный с начала сентября 2022 года директором "Муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации г. Мелитополь". Украинские паблики пишут, что Ткач организовал перевозку наемников из ЧВК "Вагнер" и военнослужащих РФ к линии фронта в Запорожской области.

Гибель бизнесмена также подтвердил член "главного совета" назначенной Россией "администрации Запорожской области" Владимир Рогов. По его словам, взрыв был совершен с помощью самодельного устройства. В результате пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок, они госпитализированы, отметил Рогов.

Киев обвинил двух солдат РФ в изнасиловании 4-летней девочки

Прокуратура Украины обвинила двух российских военнослужащих в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери, сообщило во вторник, 14 марта, агентство Reuters со ссылкой на документы прокуратуры. По данным следствия, 13 марта 2022 года в Броварах Киевской области пьяные российские военные "ворвались во двор дома, где проживала молодая семья", избили мужчину, а затем под дулом пистолета изнасиловали его жену. После этого один из солдат, перед тем как подвергнуть четырехлетнюю девочку насилию, сказал ей, что "сделает ее женщиной", утверждается в документах прокуратуры.

По данным украинской стороны, оба обвиняемых были снайперами в возрасте 32 и 28 лет. Старший из них, как утверждает прокуратура, погиб, а младший вернулся в Россию. Его имя Евгений Чернокнижный, сообщили Reuters в прокуратуре. Агентство нашло его номер в онлайн-базах данных. На телефонный звонок журналиста Reuters ответил человек, который назвался братом Чернокнижного. "Он умер. Вы никак не можете связаться с ним", - ответил, плача, мужчина, пишет Reuters. Оренбургское издание Orenday в апреле прошлого года сообщало о смерти 27-летнего снайпера Евгения Чернокнижного.

Офис Зеленского: Украина продолжит оборонять Бахмут

Украинские войска продолжат оборонять город Бахмут, наступление на который российская армия ведет уже несколько месяцев, сообщила пресс-служба Офиса президента страны по окончании заседания Ставки верховного главнокомандующего под руководством Владимира Зеленского. "Рассмотрев ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки выразили общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмут", - говорится в сообщении. Кроме того, участники заседания проанализировали обеспечение войск на передовой вооружением и боеприпасами. Отдельно обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины и их распределение по группировкам войск.

"Рамштайн" обсудит 15 марта новую помощь Украине

Новое заседание Контактной группы по обороне Украины (так называемый формат "Рамштайн") состоится 15 марта, написал на своей странице в соцсети Facebook украинский министр обороны Алексей Резников. Он также сообщил, что обсудил "важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн" с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен, вместе с которой посетил Николаевскую и Одесскую области. Кроме того, Резников провел телефонную беседу с американским коллегой Ллойдом Остином и обменялся с ним "мыслями о сотрудничестве и пути к победе".

Польский премьер Матеуш Моравецкий 14 марта заявил, что Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 29 в течение ближайших 4-6 недель. Вместе с Польшей о намерении передать Украине МиГ-29 заявляла Словакия, сроки поставки пока неизвестны.

Госдума ввела наказание за "фейки" и "дискредитацию добровольцев"

Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении два закона об административной и уголовной ответственности за "фейки" и "дискредитацию добровольцев". Теперь норма административной статьи о "дискредитации" российской армии будет распространяться не только на военных, но и на "добровольческие формирования, организации или лица", которые оказывают "содействие в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ". Наказание осталось прежним: штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч - для юрлиц.

В уголовном кодексе Госдума таким же образом обновила статьи о "фейках" и о "дискредитации". В обеих статьях УК также ужесточили максимальное наказание, а именно увеличив максимальный срок за "повторную дискредитацию" до 15 лет.

ISW: Кремль не планирует в дальнейшем объявлять о мобилизации

Внесение в российскую Госдуму законопроекта, направленного на поэтапное повышение призывного возраста с 18 до 21 года, свидетельствует о том, что Кремль не планирует в дальнейшем объявлять о мобилизации. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты также обратили внимание на обвинения со стороны члена связанного с Кремлем дискуссионного клуба "Валдай" - российского политолога Алексея Мухина - в адрес основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Мухин задавался вопросом, ставил ли Пригожин в известность президента РФ Владимира Путина о своих политических амбициях. Ранее основатель ЧВК сыронизировал, что намерен баллотироваться на пост президента Украины в 2024 году.

Эта атака Мухина на Пригожина согласуется с оценкой ISW от 12 марта, согласно которой министерство обороны России, возможно, намеренно расходует силы "Группы Вагнера" в Бахмуте, чтобы сорвать политические устремления Пригожина, пишут аналитики.

Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Сейм Литвы единогласно проголосовал за признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией. В принятой парламентом резолюции наемников обвиняют в "систематических серьезных преступлениях агрессии" в Украине. "Военнослужащие РФ и наемники частной военной компании "Вагнер", активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические, тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов - что приравнивается к терроризму", - говорится в резолюции.

В постановлении также отмечается, что наемники "Вагнера" получают от правительства России военную технику и вооружение, проходят подготовку в структурах Минобороны РФ и представляют угрозу государственной и общественной безопасности. Депутаты призвали парламенты других государств также объявить российскую ЧВК террористической организацией.

ООН: Жертвами агрессии РФ в Украине стали почти 22 тысячи мирных жителей

В Украине жертвами российской агрессии стали почти 22 тысячи гражданских лиц, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Согласно обнародованным данным, с начала российского вторжения в конце февраля 2022 года в Украине погиб 8231 мирный житель, еще 13 734 - ранены. ООН подтвердила гибель 3664 мужчин, 2173 женщин, 260 мальчиков и 203 девочек. Пол 31 ребенка и 1900 взрослых еще не установлен.

По данным всемирной организации, 17 619 жертв (6372 погибших и 11 247 раненых) находились на территории, которая на момент российского вторжения контролировалась Украиной. С 1 по 12 марта текущего года ООН зафиксировала в Украине 293 жертвы среди гражданского населения - 84 погибших и 209 раненых.

В ООН отметили, что реальные цифры жертв, по всей видимости, значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где шли интенсивные боевые действия, затянулось, и многие сообщения еще не подтверждены. Это касается Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где, согласно предварительной информации, имеются многочисленные жертвы среди гражданского населения.

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