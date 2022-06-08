Импортозамещение в России: размер имеет значение

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В результате санкций, наложенных из-за войны с Украиной, российский автопром и IT-индустрия лишились важнейших компонентов и деталей. О последствиях для потребителей - в карикатуре DW.
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