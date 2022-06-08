Импортозамещение в России: размер имеет значение

Российская политика в карикатурах

Запрет DW в России: кому не угодила немецкая медиакомпания

МИД России объявил о запрете на вещание Deutsche Welle в стране и о закрытии корпункта медиакомпании в Москве. Кому именно не по нраву пришлась DW, догадывается Сергей Елкин.