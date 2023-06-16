Илью Новикова лишили в России адвокатского статуса

Новиков подчеркнул, что с 2019 года живет и работает в Киеве, а практику в РФ прекратил после российского вторжения в Украину.

Совет Адвокатской палаты Москвы по итогам заседания лишил Илью Новикова адвокатского статуса. О решении совета пресс-служба палаты объявила в пятницу, 16 июня.

Причиной для лишения Новикова адвокатского статуса совет назвал "недостойное поведение" и действия, направленные на "подрыв доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения".

В решении приводятся две цитаты Новикова, которые совет счел нарушением адвокатской этики: "Единственный язык, на котором можно говорить с П. (Путиным. - Ред.), это взрывы там на всяких складах российских под Белгородом, под Пермью. Всякие мосты, которые обрушились внезапно, всякие корабли, которые потонули" и "даже неважно, понимает он его или нет. Этот язык в любом случае доходит".

Совет установил, что Новиков может быть допущен к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката спустя два года.

Новиков: Моя практика в России прекратилась 24 февраля

В опубликованном решении совета приведены выдержки из ответов Новикова комиссии, из которых, вероятно, убраны упоминания российского вторжения в Украину. Юрист подчеркнул, что с 2019 года живет и работает в Киеве, где сдал соответствующий экзамен и больше не является российским адвокатом. "Моя практика в России прекратилась 24 февраля. На всех делах был поставлен жирный крест. Я не появлюсь в России ни в каком обозримом будущем. Я не только не буду практиковать, но я и, разумеется, не приеду в Россию", - ответил адвокат совету.

Новиков за годы работы в России представлял интересы ФБК, "Мемориала", украинской военнослужащей Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова. В ноябре 2022 года Минюст включил Новикова в реестр "иноагентов", а МВД объявило в розыск "по статье УК". О какой статье идет речь, ведомство не уточнило.

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