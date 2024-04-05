Илью Яшина отправили в штрафной изолятор на 10 суток

Садясь за стол перед завтраком, Яшин снял верхнюю часть робы, что и стало поводом для помещения политика в ШИЗО, рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Оппозиционного политика Илью Яшина, осужденного на 8,5 лет по делу о "фейках" о ВС РФ, отправили на 10 суток в штрафной изолятор ИК-3 в Смоленской области. Об этом сообщил в пятницу, 5 апреля, адвокат политика Михаил Бирюков в соцсети Facebook.

"В среду после кратковременного свидания с мамой Илью Яшина отвели на дисциплинарную комиссию, где ему объявили о водворении в ШИЗО, на этот раз на 10 суток. Поводом послужило то, что, садясь за стол перед завтраком, Яшин снял куртку (т.е. верхнюю часть робы)",- написал он.

Защитник уточнил, что за несколько часов до помещения Ильи Яшина в ШИЗО колонию посетил с инспекцией начальник областного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Приговор Илье Яшину

Приговор Илье Яшину был вынесен в декабре 2022 года в связи с его комментарием в эфире YouTube трагических событий в Буче . В ноябре 2023 года политика этапировали в колонию ИК-3 под Смоленском. Как напоминает онлайн-издание "Медиазона" , после карантина Яшина отправили в ШИЗО за то, что он отказался идти в строительный отряд возводить новый барак.

Сам Яшин рассказал тогда, что он оказался в камере штрафного изолятора еще 1 ноября, вскоре после того, как в своем выступлении в суде заявил об отказе маркировать свои публикации в соцсетях плашкой "иностранного агента". После выхода из ШИЗО, в декабре 2023 года, его перевели на строгие условия содержания (СУС) в колонии.

4 марта 2024 года в Telegram-канале, который ведется от лица политика, сообщили, что оппозиционера поставили на дополнительный профилактический учет как лицо, "склонное к изучению и распространению экстремизма".

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