Илью Яшина отправили в ШИЗО на 15 суток

Яшина отправили в колонии в ШИЗО накануне его встречи с родителями, тем самым сорвав ее. Политик назвал действия администрации подлостью. Он считает, что на него пытаются усилить давление.

Российского оппозиционного политика Илью Яшина, который содержится в исправительной колонии № 3 в Смоленской области, отправили на 15 суток в штрафной изолятор. Об этом сообщается в Telegram-канале , который ведется от лица политика, в среду, 22 мая. Формальным поводом заключения в изолятор стало то то, что Яшин покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже положенного времени. Политик считает, что таким образом администрация колонии решила сорвать его встречу с родителями.

"Трехдневное свидание должно было начаться в понедельник. Но в пятницу меня закрыли в ШИЗО, что исключает общение с семьей. Специально дождались вечера пятницы, чтобы ко мне уже не смог приехать адвокат и предупредить родных. То есть не просто сорвали свидание, а сделали так, чтобы отец с мамой отмахали 300 км с сумками и у ворот колонии услышали, что их сын в карцере и надо ехать обратно", - указывается в посте. Политик назвал действия администрации подлостью. Он считает, что на него пытаются усилить давление.

Яшин также сообщил, что в колонии у него изъяли все книги, кроме Библии, две недели не передают письма, регулярно подвергают обыскам, а также забрали полотенце, купленное в лагерном магазине.

Политика осудили на восемь с половиной лет

В декабре 2022 года суд в Москве приговорил Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима в связи с его комментарием в YouTube о трагических событиях в Буче, где российские войска расправились с мирными жителями. В ноябре 2023 года политика этапировали в колонию ИК-3 под Смоленском. С тех пор его неоднократно помещали в СИЗО, а в декабре 2023 года перевели на строгие условия содержания (СУС) в колонии. 4 марта 2024 года в Telegram-канале Яшина сообщили, что оппозиционера поставили на дополнительный профилактический учет как лицо, "склонное к изучению и распространению экстремизма".