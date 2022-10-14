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Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Илон Рив Маск

Публикации по теме

Илон Рив Маск - канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор.

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Новости

3 ноября 2023 г.

Международная конференция согласовала рамки работы с ИИ

1 ноября 2023 г.

Tesla выиграла первый суд о смертельном ДТП из-за автопилота

31 октября 2023 г.

Из-за действий Маска стоимость Twitter упала на 55 процентов

30 октября 2023 г.

Байден призвал Нетаньяху увеличить объем помощи жителям Газы

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Контекст

Новый логотип социальной сети X, который заменил привычную синюю птичку, ассоциирующуюся с Twitter

Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter

Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter

Критики Илона Маска утверждают, что после покупки им Twitter (ныне "X") соцсеть захлестнула волна ненависти и фейков.
Общество27 октября 2023 г.
Карикатура - синяя птица (бывший символ Twitter) говорит из запертой клетки, обращаясь к владельцу соцсети X Илону Маску: "Илон, прекрати постить дурацкие мемы".

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Мем хозяина X Маска о президенте Украины Зеленском вызвал шквал критики. Что бывает, когда на синей птице ставят X.
Политика2 октября 2023 г.
Карикатура: карикатурно изображенный владелец соцсети "Твиттер" Илон Маск пишет мелом на заборе букву X, а выше справа сидит и словно готовится улететь синяя птица - старый логотип "Твиттера".

Новый логотип Twitter: как Маск поставил Х на синей птице

Новый логотип Twitter: как Маск поставил Х на синей птице

Илон Маск изменил логотип Twitter - теперь это просто буква X. Прощание с легендарной "синей птицей" - в карикатуре DW.
Общество24 июля 2023 г.
Карикатура: шеф концерна Meta и владелец соцсети Twitter стоят в боксерских перчатках и трусах. Марк Цукерберг оборачивается к репортеру и говорит в микрофон, показывая на Илона Маска: "Во втором раунде я отправлю его в бан".

Баттл миллиардеров Цукерберга и Маска вышел на новый уровень

Баттл миллиардеров Цукерберга и Маска вышел на новый уровень

Глава Meta и владелец Twitter могут встретиться в бойцовском поединке. Так они хотят решить свои споры. Карикатура DW.
Общество23 июня 2023 г.
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Как распознать фото, сделанное искусственным интеллектом

Как распознать фото, сделанное искусственным интеллектом

Искусственный интеллект создает изображения, которые сложно отличить от настоящих. Как их распознать? Советы от DW.
Культура4 мая 2023 г.
Рука робота и рука человека соприкасаются друг с другом

Как искусственный интеллект изменяет наше общество

Как искусственный интеллект изменяет наше общество

Развитие искусственного интеллекта грозит потерей рабочих мест и размытием границ между правдой и ложью. Это возможно?
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Политика10 декабря 2022 г.
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Как работает спутниковый интернет Starlink Илона Маска

Почему спутниковый интернет от компании SpaceX Илона Маска вызывает столько споров? Ответы - у DW.
Цифровые технологии14 октября 2022 г.