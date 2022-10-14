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Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
Илон Рив Маск
Публикации по теме
Илон Рив Маск - канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор.
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Новости
03.11.2023
3 ноября 2023 г.
Международная конференция согласовала рамки работы с ИИ
01.11.2023
1 ноября 2023 г.
Tesla выиграла первый суд о смертельном ДТП из-за автопилота
31.10.2023
31 октября 2023 г.
Из-за действий Маска стоимость Twitter упала на 55 процентов
30.10.2023
30 октября 2023 г.
Байден призвал Нетаньяху увеличить объем помощи жителям Газы
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Контекст
Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter
Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter
Критики Илона Маска утверждают, что после покупки им Twitter (ныне "X") соцсеть захлестнула волна ненависти и фейков.
Общество
27.10.2023
27 октября 2023 г.
Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон
Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон
Мем хозяина X Маска о президенте Украины Зеленском вызвал шквал критики. Что бывает, когда на синей птице ставят X.
Политика
02.10.2023
2 октября 2023 г.
Новый логотип Twitter: как Маск поставил Х на синей птице
Новый логотип Twitter: как Маск поставил Х на синей птице
Илон Маск изменил логотип Twitter - теперь это просто буква X. Прощание с легендарной "синей птицей" - в карикатуре DW.
Общество
24.07.2023
24 июля 2023 г.
Баттл миллиардеров Цукерберга и Маска вышел на новый уровень
Баттл миллиардеров Цукерберга и Маска вышел на новый уровень
Глава Meta и владелец Twitter могут встретиться в бойцовском поединке. Так они хотят решить свои споры. Карикатура DW.
Общество
23.06.2023
23 июня 2023 г.
Как распознать фото, сделанное искусственным интеллектом
Как распознать фото, сделанное искусственным интеллектом
Искусственный интеллект создает изображения, которые сложно отличить от настоящих. Как их распознать? Советы от DW.
Культура
04.05.2023
4 мая 2023 г.
Как искусственный интеллект изменяет наше общество
Как искусственный интеллект изменяет наше общество
Развитие искусственного интеллекта грозит потерей рабочих мест и размытием границ между правдой и ложью. Это возможно?
Инновации
17.04.2023
17 апреля 2023 г.
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Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?
С сентября соцсеть покинули несколько политических деятеля и два ведомства. Почему в Германии недовольны Twitter - у DW.
Политика
10.12.2022
10 декабря 2022 г.
Как работает спутниковый интернет Starlink Илона Маска
Почему спутниковый интернет от компании SpaceX Илона Маска вызывает столько споров? Ответы - у DW.
Цифровые технологии
14.10.2022
14 октября 2022 г.