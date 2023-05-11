Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter

Илон Маск сообщил, что нашел преемницу, которая сменит его на посту генерального директора компании Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель.

Владелец Twitter, мультимиллиардер Илон Маск решил уйти с должности генерального директора этой компании. Соответствующее заявление предприниматель сделал в четверг, 11 мая, в микроблоге.

По словам Маска, он уже нашел преемницу на этом посту. Ее имя он не назвал, добавив, что она приступит к работе примерно через шесть недель.

Сам Илон Маск будет занимать должности председателя совета директоров и технического директора компании. Он продолжит курировать работу системных администраторов, следить за IT-продукцией и программным обеспечением.

Обещал уйти с поста генерального директора

Основатель компаний Tesla и SpaceX в этом году вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg. Состояние Маска, по данным агентства на 28 февраля, увеличилось до 187,1 млрд долларов на фоне роста акций компании Tesla.

Еще в конце 2022 года Илон Маск обещал покинуть пост генерального директора Twitter, когда найдет себе преемника. "Уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу. После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", - написал он 21 декабря.

До этого Маск провел опрос. "Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса", - написал предприниматель. В итоге за его уход выступили 57,5 процента проголосовавших, против - 42,5 процента. В опросе участвовали 17,5 млн аккаунтов.

Бизнесмен тогда не стал объявлять о каких-либо решениях в связи с итогами опроса, но косвенно указал на недоверие к результатам в связи с возможным вмешательством ботов.

Смотрите также: