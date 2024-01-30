Маск: Neurolink вживила в мозг нейрочип первому человеку

Пациент успешно восстанавливается после операции по вживлению чипа. Имплант позволит с помощью мыслей управлять смартфоном и другими техническими устройствами.

В США первому человеку вживлен в мозг нейрочип Neuralink, который позволяет с помощью мыслей управлять смартфоном и другими гаджетами. "Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков", - написал основатель компании Neuralink Илон Маск в соцсети X в понедельник, 29 января. Каких-либо других подробностей он не привел.

Ранее Маск говорил, что с помощью продукта под названием "Телепатия" можно, "просто подумав", управлять телефоном, компьютером или другим устройством. Над разработкой аналогичной технологии работают и другие компании и исследователи.

Проект Neralink

Реализация проекта Neuralink началась в 2016 году. Свой прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth, компания впервые показала в июле 2019-го.

Устройство представляет собой капсулу-приемник, которая крепится за ухом, как слуховой аппарат, и от которой к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4х4 мм обрабатывает информацию с 10 тысяч электродов. Кабель USB-C обеспечивает максимальную пропускную способность для передачи данных.

Клинические испытания на людях

В мае Neuralink получила разрешение тестировать имплантат на людях. Для клинических испытаний компания решила выбрать только пациентов, страдающих параличом, которые не способны видеть, слышать или говорить. Испытания будут проводиться в течение шести лет.

Отбор участников-добровольцев начался в сентябре. В Neuralink объясняли, что на данном этапе будет оцениваться безопасность нитевидного чипа и хирургического робота, с помощью которого он вживляется. Предполагалось, что нити будут размещать в той области мозга, которая контролирует движения. Даже в случае успешной операции могут пройти многие месяцы, прежде чем пациент научится с помочью мыслей управлять компьютером.

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