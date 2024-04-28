Илон Маск нанес необъявленный визит в Пекин

Маск встретился с премьером Госсовета Китая и другими чиновниками. Обсуждалось внедрение ПО для автономных автомобилей, а также передача данных за границу.

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск прибыл с необъявленным визитом в Пекин, сообщает в воскресенье, 28 апреля, агентство Reuters.

Целью визита являются встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками для обсуждения вывода на китайский рынок программного обеспечения для автономных автомобилей, а также разрешения на передачу данных за границу, говорится в публикации.

Как передают китайские государственные СМИ, Маск встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, причем последний заявил, что развитие компании Tesla на китайском рынке можно считать примером успешного американо-китайского экономического и торгового сотрудничества.

ПО для автономных автомобилей FSD в Китае

ПО для автономных автомобилей (FSD) было выведено Tesla на рынок 4 года назад, однако в Китае оно пока не доступно. Ранее в апреле 2024 года Маск пообещал, что эта программа-автопилот станет доступна китайским клиентам "очень скоро".

Что касается вопроса о передаче данных, то, как пояснил собеседник Reuters, Маск хочет получить разрешение передавать собранные в Китае данные в США для дальнейшего совершенствования алгоритма для автономного управления автомобилем. В соответствии с требованиями китайского национального регулятора, c 2021 года компания Tesla хранила все собранные в Китае данные в Шанхае.

По сообщениям китайских СМИ, Маск встретился также с Рен Хунбином - правительственным чиновником, возглавляющим китайский Совет по продвижению международной торговли, который, в свою очередь, является организатором Пекинского автосалона.