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Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета

Александра Иванова
20 сентября 2023 г.

В ходе "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе большая часть армянской армии уничтожена, заявил президент Азербайджана.

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Разрушения от обстрелов Азербайджана в Степанакерте, 19 сентября 2023 года
Разрушения от обстрелов Азербайджана в СтепанакертеФото: TAR-TASS/IMAGO

Комментируя фактическую капитуляцию вооруженных сил, защищавших от азербайджанских обстрелов Нагорный Карабах, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 20 сентября, объявил о достижении целей Баку в регионе.

"Большая часть армии армянского государства, незаконно дислоцированная на территории Азербайджана и не выведенная по сей день, несмотря на обязательства армянского государства, полностью уничтожена. Военная техника была уничтожена и выведена из строя", - заявил Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу, которое цитирует азербайджанское онлайн-издание Report.

По словам азербайджанского лидера, в результате военной операции в Нагорном Карабахе, которую он называет "антитеррористическими мерами", его страна "восстановила свой суверенитет". Ереван после начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе неоднократно опровергал утверждение о том, что в регионе находятся армянские ВС.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Баку объявил о проведении военной операции в Нагорном Карабахе с целью "восстановления конституционного строя". Как заявили в Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении в регионе систематически обстреливали позиции азербайджанской армии, минировали территории, оборудовали боевые позиции и в целом "наращивали боевую мощь". Решение о начале "антитеррористических мероприятий" принято в целях "пресечения широкомасштабных провокаций", "разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана" и "нейтрализации" военной инфраструктуры, подчеркнули в Баку.

Нагорный Карабах и, в частности, столица непризнанной республики Степанакерт подверглись продолжавшимся несколько часов атакам со стороны Азербайджана с использованием ракет, артиллерии и дронов. По данным Армении, в результате этих атак погибли более 30 человек, еще более 200 получили ранения, в том числе мирные жители.

Договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе

20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили о достижении договоренности о полном прекращении огня в этот же день, с 13.00 по местному времени (12.00 мск). В рамках соглашения, достигнутого при посредничестве российских миротворцев, оставшиеся армянские военнослужащие будут выведены "из зоны развертывания российского миротворческого контингента", а формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" будут расформированы и полностью разоружены, тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба "президента" НКР.

По ее данным, 21 сентября в городе Евлах должна состояться встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана, на которой будут обсуждаться вопросы "о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана".

В телеобращении к азербайджанскому народу 20 сентября Ильхам  Алиев отметил, что "Армения неожиданно проявила политическую компетентность" и Баку это ценит.

"Мы рассматриваем это как важный фактор, и я думаю, что события, произошедшие вчера и сегодня, также окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией", - добавил он, подчеркнув, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении.

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