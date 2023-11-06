Яшин опасается, что против него готовят новое уголовное дело

Оппозиционный политик Илья Яшин сообщил, что его хотят привлечь к уголовной ответственности за отсутствие маркировки "иноагента" в Telegram-постах.

Оппозиционный политик Илья Яшин, отбывающий срок за распространение "фейков" о российской армии, заявил, что против него готовятся возбудить новое уголовное дело - за уклонение от исполнения обязанностей так называемого "иностранного агента". Об этом пишет в понедельник, 6 ноября, издание "Новая газета Европа".

Яшин рассказал журналистам, что 8 ноября его навестит в следственном изоляторе (СИЗО) "государственный цензор из Роскомнадзора" и составит административный протокол об отсутствии в постах политика в соцсети Telegram маркировки "иноагента". Оппозиционер полагает, что следующим шагом, вероятно, станет возбуждение нового уголовного дела.

В свою очередь издание "Медуза" сообщает, что в материалах административного дела, имеющихся в ее распоряжении, фигурируют шесть публикаций в Telegram-канале Яшина, вышедших в сентябре - октябре нынешнего года и, как указывает управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу, не снабженных маркировкой "иностранного агента".

За отсутствие маркировки - срок до двух лет

Уголовная статья "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах" предусматривает за повторное нарушение обязанностей "иноагента", в том числе за отсутствие маркировки, лишение свободы сроком до двух лет.

"Закон об иноагентах я считаю фашистским. Практика его применения вызывает у меня ассоциации с гитлеровской Германией, где евреев обязали самостоятельно маркировать свою одежду желтыми звездами. Если уж в нашей стране и есть настоящие иноагенты, то искать их следует в Кремле. А я верен России и даже за решеткой остаюсь ее патриотом", — прокомментировал Яшин "Медузе" информацию о готовящемся административном протоколе. Он подчеркнул, что отказывается признавать себя "иноагентом".

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