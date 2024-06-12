Илья Яшин: Мне важно разделить судьбу с моей страной

Российский оппозиционер Илья Яшин, отбывающий в российской колонии срок в восемь с половиной лет за свои антивоенные высказывания, дал письменное интервью журналистам. Фрагменты интервью опубликованы в среду, 12 июня, в Telegram-канале телеканала "Дождь".

Яшин заявил, что откажется от обмена на одного из россиян, арестованных в странах Запада, если поступит такое предложение. По словам политика, это будет подразумевать эмиграцию, что для него неприемлемо. "Я остался в России, чтобы быть российским голосом против войны и диктатуры. И, конечно, для меня важно разделить судьбу с моей страной и с моим народом. Искренне считаю, что российский политик должен быть с Россией, как говорится, и в радости, и в горе", - заявил Яшин.

Он указал, что гибель Алексея Навального его шокировала, но не деморализовала и не повергла в апатию. "Скорее, наоборот: я понимаю, что теперь на мне еще больше ответственности, я обязан гнуть свою линию и продолжать дело, за которое отдали жизни мои товарищи".

О Навальной и перспективе объединения оппозиции в РФ

Юлию Навальную оппозиционер видит в роли "защитника и адвоката" российского народа на международной арене. Как полагает политик, она может объяснять миру и западным лидерам, что ее соотечественники находятся "в заложниках у кремлевской хунты" и они - не то же самое, что и президент Владимир Путин. Яшин также считает, что Навальная способна повлиять на санкционную политику, чтобы она была более точечной, а не "оружием массового поражения против всех россиян".

Отвечая на вопрос о возможном объединении российской оппозиции, в частности, за рубежом, политик указал, что вопрос такого объединения в некую единую структуру сейчас неактуален и должен быть снят с повестки дня. Вместо этого он призывает думать не столько о структурном объединении, сколько о развитии сотрудничества в рамках конкретных проектов, к примеру, по помощи желающим эмигрировать, поддержке политзаключенных. "Такие конкретные проекты принесут больше пользы и больше воодушевят людей, чем какой-нибудь форум "хороших русских" в Европе, на котором все сначала бодро сделают коллективное фото, а потом привычно начнут поливать друг друга помоями, поссорившись из-за какой-нибудь ерунды", - указал Яшин.