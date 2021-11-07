 Игра в КРАБА. Газовый шантаж. Театр одного политика – ″Заповедник″, выпуск 189, 24.10.21 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 24.10.2021

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Игра в КРАБА. Газовый шантаж. Театр одного политика – "Заповедник", выпуск 189, 24.10.21

Социальный эксперимент по расчеловечиванию политиков. Песня об экстремальных спотовых ценах на газ. Театр политического абсурда. Смотрите в 189-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 14:24

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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