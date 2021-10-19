Игра в "Фауста": в Германии поэму Гете адаптировали для геймеров

Шедевр классической немецкой литературы и вершина творчества Иоганна Вольфганга фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe) трагедия "Фауст" стала виртуальной: Немецкая национальная библиотека адаптировала философскую поэму для игры с использованием очков виртуальной реальности. Премьера игры состоялась 17 октября в Лейпциге, а с 19 октября ее предлагают бесплатно своим посетителям филиалы Немецкой национальной библиотеки в Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.

"Фауст" Гете с актуальным подтекстом

Интерактивный цифровой проект "Goethe VR", как подчеркивают его инициаторы, позволяет пережить драму о докторе Фаусте с совершенно новыми ощущениями, которые дает виртуальная реальность. Игроки получают возможность почувствовать себя тем, о ком Бог и Дьявол заключили пари, чтобы испытать на прочность самую достойную и праведную человеческую душу, вместе с Фаустом подписывают договор с Мефистофелем, отправляются за эликсиром молодости к ведьмам, встречаются с невинной Маргаритой и проходят через серию испытаний и искушений.

Терминалы "Goethe VR" стоят в Лейпциге и Франкфурте-на-Майне

В виртуальную игру "Goethe VR" в Немецкой национальной библиотеке можно играть на девяти языках, в том числе, и на русском. Продолжительность игры около 15 минут. Всего в фондах главной библиотеки Германии хранятся 3000 различных изданий "Фауста" - в виде традиционных книг, комиксов, переводов и адаптированных для разных возрастов изданий.

Сюжет игры, как сообщается, построен на основе ключевых моментов литературного первоисточника с соблюдением близости к тексту оригинала, но имеет свою драматическую динамику. Таким образом, виртуальная игра остается верной литературному первоисточнику по атмосфере и содержанию и позволяет игрокам увидеть знаменитую трагедию в визуально привлекательной форме. При этом игроки узнают о главных темах и конфликтах поэмы, а также об ее авторе и генезисе текста.

Разумеется, не все огромное произведение вошло в сюжет виртуальной игры. Игра концентрируется на аспектах и эпизодах трагедии, которые позволяют трактовать себя как размышления о современном человеке. Неустанные поиски новых ощущений и впечатлений и вечная погоня за самым прекрасным мгновеньем определяют характер этого цифрового "Фауста".

Фауст и Гретхен

Тематизируя погоню за новым, игра отсылает к скептическим взглядам Гете на капитализм, зарождавшийся при жизни писателя, а сюрреалистические пустынные ландшафты символизируют отчасти актуальные экологические проблемы, которые порождает бесконтрольная эксплуатация природы человеком.

Гете работал над поэмой на протяжении 60 лет

Иоганн Вольфганг фон Гете на протяжении 60 лет работал над своей интерпретацией немецкой классической легенды о талантливом ученом, который отдает свою душу дьяволу в обмен на безграничные знания и мирские удовольствия, и придал ей глубокие смысл и звучание. Его философская поэтическая драма имеет также особую ритмическую и мелодическую структуру - все это делает гетевского "Фауста" одним из наиболее значимых произведений не только немецкой, но и мировой литературы.

За вдохновением к "Фаусту" обращались, например, Пушкин ("Сцена из Фауста") и Булгаков ("Мастер и Маргарита"). Первая часть "Фауста", наиболее близкая к оригинальной легенде, была опубликована в 1808 году, вторая, уже после смерти Гете, - в 1832 году.

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