IBU подозревает в допинге олимпийского чемпиона Евгения Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) начинает новое расследование в отношении российского олимпийского чемпиона Евгения Устюгова из-за подозрений в употреблении допинга. Об этом сообщает в четверг, 13 февраля, немецкое информационное агентство SID.

О начале расследования в отношении российского биатлониста было объявлено в первый день чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце. Сообщается, что подозрения IBU вызвали данные биологического паспорта спортсмена за период с января 2010 по февраль 2014 года.

В 2018 году IBU уже начинал в отношении Евгения Устюгова расследование по подозрению в применении допинга. Тогда вместе с Устюговым под подозрение попали еще три российских биатлониста: Светлана Слепцова, Александр Печёнкин и Александр Чернышов. В июне 2019 года Печёнкин и Чернышов были отстранены от большого спорта на четыре года. Однако решение по делам Устюгова и Слепцовой, которые к тому моменту уже завершили спортивную карьеру, принято не было.

По данным немецкого общественно-правового телеканала ARD, имя Устюгова фигурирует в допинговом скандале, связанном с манипулированием данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале 2019 года.

Евгений Устюгов подал иск к IBU в суд Австрии

Как сообщает интернет-издание Eurosport.ru, после того, как ему были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил, Евгений Устюгов направил иск к IBU в гражданский суд Австрии. По данным издания, это - "необычный прецедент", поскольку традиционно спортсмены в подобных случаях обращаются в Спортивный арбитражный суд (CAS), а не в суды отдельных стран.

В 2010 году Евгений Устюгов завоевал олимпийское золото в масс-старте в Ванкувере, а в 2014 году - в составе эстафетной команды в Сочи. После завершения Олимпийских игр в Сочи он объявил об окончании спортивной карьеры.

Если подозрения об использовании Устюговым допинга в Сочи подтвердятся, золотая медаль в эстафете будет передана немецкой команде в составе Эрика Лессера, Даниэля Бёма, Арндта Пфайффера и Зимона Шемппа.

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