 IBU заподозрил в допинге четырех российских биатлонистов | Новости из Германии о России | DW | 30.11.2018

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Россия

IBU заподозрил в допинге четырех российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов продолжает расследовать возможное применение допинга атлетами из России.

Биатлонисты на Олимпиаде в Пхёнчхане, февраль 2017 года

Биатлонисты на Олимпиаде в Пхёнчхане, февраль 2017 года

Российские биатлонисты Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает Международный союз биатлонистов (IBU) в пятницу, 30 ноября. Подозрения основываются на анализе данных за период с 2012 по 2015 год, полученных из базы московской системы управления лабораторной информации (LIMS) и следственного отдела Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также подкрепляются информацией из доклада Макларена.

Контекст

Журналист ARD Хайо Зеппельт, занимающийся проблемой допинга, не поедет в Россию. В числе проигравших на ЧМ-2018 по футболу в России оказалась критическая журналистика, полагает Томас Лачан. (14.06.2018)

DW изучила два 150-страничных документа с выводами Спортивного арбитража по апелляциям спортсменов из РФ и выяснила, что на самом деле сказал на суде информатор WADA Родченков. (27.04.2018)

После 1 апреля России будет труднее добиться права принимать чемпионаты мира по разным видам спорта. Причина - более жесткие требования Всемирного антидопингового агентства WADA. (29.03.2018)

Из названных атлетов только Александр Печенкин в настоящее время участвует в соревнованиях, теперь он временно отстранен от них. Всем четырем спортсменам будет дана возможность высказаться в ходе слушаний в антидопинговом органе IBU. В то же время эксперты организации продолжают расследовать возможное применение допинга другими российскими биатлонистами.

Членство Союза биатлонистов России в IBU было приостановлено

IBU отмечает, что в данный момент является единственной международной федерацией зимнего спорта, которая на основании полученных от WADA доказательств предъявила конкретные обвинения одному из российских спортсменов. Так, в июне вступил в силу двухлетний запрет на участие в соревнованиях в отношении биатлонистки из РФ Екатерине Глазыриной, признанной виновной в использовании запрещенного вещества.

Ранее из-за допингового скандала было приостановлено полноценное членство Союза биатлонистов России (СБР) в IBU.

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    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

IBU о подозрении в допинге в отношении четырех российских биатлонистов

Союзу биатлонистов РФ не вернули полное членство в IBU  

Биатлонистке из РФ запрещено участие в состязаниях в течение 2 лет  

Аудио- и видеофайлы по теме

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